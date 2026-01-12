Соловьов прежали Венецуела: Да започнем специални военни операции в други държави (ВИДЕО)

"Сега не трябва да се занимаваме нито със Сирия, нито с Венецуела. Трябва да не губим позициите си, но най-важното за нас е близкото ни обкръжение. За нас това, което се случва в Армения, е много по-болезнено от това, което става във Венецуела". Това заяви най-известният руски телевизионен водещ и водещо пропагандно оръжие на Кремъл Владимир Соловьов, който е част от западните санкционни списъци за разпространение на лъжите и пропагандата на режима на руския диктатор Владимир Путин.

Според Соловьов, ако Русия изгуби Армения, това ще е "гигантски проблем". Също такъв проблем щяла да е загубата на Централна Азия. "И трябва ясно да формулираме нашите цели и задачи, и да обясним: край на игричките. Майната му на международното право, на международния ред – ако за нашата национална сигурност е необходимо да започнем специална военна операция (СВО) в Украйна, тогава защо, базирано на същите предпоставки, да не започнем специални военни операции (СВО) в други държави, в точки на нашата сфера на влияние", настоя руският телевизионен и радиоводещ.

Russian propagandist Solovyov seems rattled by Russia losing influence where it once seemed untouchable. Now demands a new national doctrine and hints at an "SVO" in Armenia. pic.twitter.com/U8PqGmVMwD — WarTranslated (@wartranslated) January 11, 2026

Той поиска Русия да формулира национална доктрина коя е руската сфера на влияние. "И всичко ще е ясно – ще спрем да хвърляме перлите на свинете и ще престане да ни пука какво мислят в Европа. Ще спре да ни пука за украинците", каза още той.

