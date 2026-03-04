Гюров за горивата: Няма да допуснем да има изкуствена паника сред гражданите

"По отношение на цените на горивата - в моменти, когато имаме международно напрежение, пазарите реагират бързо и тогава започват да се движат не само котировките, но и страховете на хората, затова е важно да изясним фактите. България получава нефт и горива от дестинации, които в момента не са засегнати от бойните действия, няма прекъснати доставки към страната. Освен това, в рафинерията в Бургас има достатъчно количества нефт, закупени преди началото на конфликта, преди цените на световните пазари да започнат да се повишават."

Това каза в началото на правителственото заседание в сряда служебният премиер Андрей Гюров. По думите му: "за да се отрази скокът на цените на пазарите у нас, първо трябва да се направят нови доставки на по-високи цени". Към момента това не е необходимо, каза служебният министър-председател. "Ние разполагаме с достатъчно горива в Държавния резерв, а собствениците на бензиностанции също потвърждават, че имат наличности и че пазарът е спокоен. Затова, ако видим прибързано покачване на цените, трябва ясно да кажем - то няма да е резултат от физически недостиг или от реално отражение от световните пазари, а най-вече от непазарно поведение", каза още Гюров.

Снимка: iStock

Паника?

"Вече сме виждали как страховете могат да създадат криза там където тя не съществува. Помним как една младежка партийна организация си снима колите на бензиностанция, това създаде паника и пазарът реагира не на реалността, а на внушенията. Затова нека бъдем ясни – българските граждани няма да плащат цената на политически внушения, изкуствена паника и непазарно поведение. Очаквам от всички институции бърза информация и решителни действия. Държавата няма да допусне страхът да се превърне в инструмент за печалба за малцина за сметка на всички останали", подчерта още министър-председателят.

