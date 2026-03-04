Войната в Украйна:

Гюров за горивата: Няма да допуснем да има изкуствена паника сред гражданите

"По отношение на цените на горивата - в моменти, когато имаме международно напрежение, пазарите реагират бързо и тогава започват да се движат не само котировките, но и страховете на хората, затова е важно да изясним фактите. България получава нефт и горива от дестинации, които в момента не са засегнати от бойните действия, няма прекъснати доставки към страната. Освен това, в рафинерията в Бургас има достатъчно количества нефт, закупени преди началото на конфликта, преди цените на световните пазари да започнат да се повишават."

Това каза в началото на правителственото заседание в сряда служебният премиер Андрей Гюров. По думите му: "за да се отрази скокът на цените на пазарите у нас, първо трябва да се направят нови доставки на по-високи цени". Към момента това не е необходимо, каза служебният министър-председател. "Ние разполагаме с достатъчно горива в Държавния резерв, а собствениците на бензиностанции също потвърждават, че имат наличности и че пазарът е спокоен. Затова, ако видим прибързано покачване на цените, трябва ясно да кажем - то няма да е резултат от физически недостиг или от реално отражение от световните пазари, а най-вече от непазарно поведение", каза още Гюров.

Паника?

"Вече сме виждали как страховете могат да създадат криза там където тя не съществува. Помним как една младежка партийна организация си снима колите на бензиностанция, това създаде паника и пазарът реагира не на реалността, а на внушенията. Затова нека бъдем ясни – българските граждани няма да плащат цената на политически внушения, изкуствена паника и непазарно поведение. Очаквам от всички институции бърза информация и решителни действия. Държавата няма да допусне страхът да се превърне в инструмент за печалба за малцина за сметка на всички останали", подчерта още министър-председателят.

Ивайло Илиев
