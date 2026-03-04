Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски обясни къде са отишли парите от трансфера на Хуан Переа в Левски. Както е известно, „сините“ привлякоха 26-годишния колумбийски централен нападател по време на зимната пауза, като според запознати „смърфовете“ са получили около 400 000 евро за правата на офанзивния футболист. Переа стартира силно кариерата си на „Герена“ като вече има на сметката си 6 мача, в които е реализирал две попадения.

Парите са били използвани за покриване на дългове

Христо Крушарски говори пред колегите от „Гонг“ като заяви, че парите от трансфера на Переа в Левски са отишли за покриване на задължения на Локомотив Пловдив. Той също така отговори на критиците, които го обвиниха, че е присвоил въпросната сума. Бизнесменът допълни, че му предстои пътуване до Аржентина, където има работа. Босът на „смърфовете“ допълни, че „чака следващата голяма рибка“, на която пловдивчани да вземагт скалпа.

„Бил съм ги откраднал – как да го направя?“

„Парите от Переа отидоха там, където имаме задължения. Бил съм ги откраднал – как да го направя? Искам само да кажа на всички недоброжелатели, че отивам към Хухуй, за да си свърша работата. Чакам следващата голяма рибка – на големите се показваме, на малките обаче не. Така беше и от 2019 до 2021 г.“, заяви Христо Крушарски.

