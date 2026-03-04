Правителството на Гюров:

04 март 2026, 10:35 часа 308 прочитания 0 коментара
Отменени са десетки полети от и до Кипър

Продължава да се увеличава броят на отменените полети от и до Кипър заради военния конфликт в Близкия изток, както и в контекста на атаката с дронове в понеделник срещу британската база Акротири на острова. Според съобщение на компанията оператор на кипърските летища „Хермес Еърпортс“ на главното кипърско международно летище в Ларнака са отменени 24 полета. 

Големи въздушни превозвачи като „Бритиш Еъруейз“, „Луфтханза“, „ИзиДжет“ и „Австрийските авиолинии“ изцяло прекратиха полетите до острова, съобщава кипърското издание на гръцкия вестник „Катимерини“.

Отменени са полети и на другото международно летище в Пафос, информира кипърското издание „Филелефтерос“.

Още: Заради атака с дронове Кипър отмени заседанието на Съвета на ЕС. Франция праща военна помощ

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Кипър война Израел война Иран
