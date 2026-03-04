Спорт:

Белгия не изключва участие във военни действия в Близкия изток

04 март 2026, 10:40 часа 217 прочитания 0 коментара
Министърът на отбраната на Белгия Тео Франкен не изключи възможността страната да се присъедини към бойните действия в Иран. На въпрос дали се предвижда военно участие, той отговори: "Ще видим, може би". "Последните събития в Близкия изток създават заплаха за нови терористични удари и белгийските служби за сигурност изготвят своята оценка. Предстои заседание на белгийския Съвет за национална сигурност, като засега службите уточниха, че не се налага преминаване в най-високата степен на готовност за атентат", посочи от своя страна външният министър Максим Прево.

Евакуация

Белгийските власти започват подготовка за евакуация на своите граждани от страните в Близкия изток, съобщиха местни медии. Предвижда се осъществяването на няколко полета с военнотранспортни самолети, като предимство ще бъде дадено на туристите, а не на трайно пребиваващите в региона.

По данни на белгийското външно министерство в района на Близкия изток пребивават около 28 000 белгийски граждани, 10% от коио пътуват по работа или като туристи.

Предвижда се евакуационните полети да започнат в следващите дни и да превозят първо онези, които се намират в Обединените арабски емирства и Катар. За целта се предвижда белгийците да напуснат с автобуси тези две страни, а след това да бъдат превозени с военните самолети до летище, от което могат да вземат граждански полет обратно до Белгия.

Тази организация се налага, за да се съкрати времето между последователните евакуационни полети и самолетите да не напускат региона, а само да извеждат хората от най-опасните зони и така да бъдат превозени възможно най-много желаещи. Ще бъдат използвани два самолета на белгийските военновъздушни сили А400М със 100 места и един А330 с 250 места. Допълва се, че евакуационните усилия се съгласуват с Нидерландия, Люксембург, Франция, Германия и Великобритания.

Виолета Иванова
