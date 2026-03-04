След ескалацията на Близкия изток: Гуцанов се тревожи за военната подготовка и запасите от гориво

Депутатът от "БСП - Обединена левица" Борислав Гуцанов се тревожи за военната подготовка на страната, запасите от гориво, както и готовността на страната за евентуална миграционна вълна. Думите му дойдоха във връзка с ескалацията в Близкия изток след американско-израелските атаки срещу Иран, вследтвие на които загина иранския върховен лидер Али Хаменей, а Техеран отвърна с ракети и дронове срещу съседните арабски държави и Израел.

"Правителството е длъжник на държавата по този въпрос и вече на второ място трябва да се помисли дали президентът да не свика КСНС в тази безкрайно тежка ситуация. Нека първо правителството да си свърши своята работа, защото ситуацията е много сложан и ескалираща, което е най-лошото", смята още Гуцанов.

Той отбеляза като важно и нашите съграждани да бъдат прибрани от конфликтните точки.

Цената на петрола

Депутатът от БСП направи коментар и в контекста на цената на горивата предвид усложнената ситуация в Близкия изток, атаките по рафинерии, но и затварянето на Ормузкия проток.

"Заедно с това няма как да не се види какви са резервите ни. Виждате, че цената на петрола скача драстичнонагоре Имаме достатъчно запаси от петрол, газ, всички енергийни ресурси", интересува се той.

Евентуална миграционна вълна и военната ни подготовка

Гуцанов смята, че трябва да се видят плановете на страната за евентуална миграционна вълна. Той обърна внимание и на военната подготовка на страната ни.

"Когато имаш два конфликта, единият се разраства с изключително бързи темпове, трябва да се види каква е реалната ни готовност за действия, които биха могли да навредят на страната ни, било то терористични, било то други неща, които могат да се случат в тази ситуация", заяви още Гуцанов, визирайки военната подготовка на страната. ОЩЕ: "Най-лошият случай": Проф. Чуков очаква голяма ескалация с новия върховен лидер на Иран