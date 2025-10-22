Справедлив мир? Русия удари детска градина в Харков и донесе смърт (ВИДЕО)

Поредно руско зверство, което показва, че Кремъл не желае по никакъв начин мир в Украйна. На 22 октомври руснаците атакуваха частна детска градина във втория по големина град в страната - Харков, като взеха една жертва, а няколко души са ранени. Кметът Игор Терехов и областният управител Олег Синехубов няколко пъти обновяваха информацията за щетите и жертвите в каналите си в Telegram и продължават да го правят.

Няма ранени деца

Била е поразена частна детска градина в район Холодногирск на града. На мястото на атаката е избухнал пожар. Всички деца са евакуирани, обяви Терехов след 11 ч. днес. По-късно в канала му се появи съобщение, което гласи: "Към момента има четирима ранени, единият от които е в безсъзнание в интензивно отделение", а след това дойде и първата новина за жертва: "Един човек е загинал при нападението над детската градина. Петима други са ранени".

Още: Путиновият режим уби още украински граждани, включително деца: "Руските думи за дипломация нямат никакво значение" (ВИДЕО)

Загиналият е мъж - сред децата няма жертви. Впоследствие се разбра, че броят на ранените се е увеличил на седем. За щастие, сред тях няма деца.

Simultaneously horrifying and heartbreaking footage from the site of the strike on a kindergarten in Kharkiv



What kind of strategic victory does a burned-down kindergarten represent? A line in Russia’s Defense Ministry briefing: “17 pink backpacks and 4 plastic shovels… https://t.co/W06fSM95wr pic.twitter.com/btJzXBOITm — NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2025

48 деца са спасени

Атаката е била осъществена с дронове "Шахед". "За щастие, децата бяха в убежище по време на алармата и не бяха ранени. Общо 48 деца бяха спасени от екипите на Държавната служба за извънредни ситуации", обяви Олег Синехубов.

"Четирима души бяха хоспитализирани - двама от тях в тежко състояние, двама в умерено състояние. Още двама пострадали получиха медицинска помощ в амбулаторни условия. Всички помещения на детската градина ще бъдат проверени, тъй като щетите са значителни. В момента на мястото работят всички служби: Държавната служба за извънредни ситуации, спешната медицинска помощ и Националната полиция", добави още областният управител.

Още: Нови удари с дронове и нови щети в Русия и Украйна (ВИДЕО)

"Няма и не може да има оправдание за удари с дронове по детска градина. Очевидно е, че Русия става все по-нагла. Тези удари са руска плесница в лицето на всеки, който настоява за мирно решение. Бандитите и терористите могат да бъдат поставени на мястото им само със сила", написа Синехубов.