Войната в Украйна:

Справедлив мир? Русия удари детска градина в Харков и донесе смърт (ВИДЕО)

22 октомври 2025, 13:36 часа 355 прочитания 0 коментара

Поредно руско зверство, което показва, че Кремъл не желае по никакъв начин мир в Украйна. На 22 октомври руснаците атакуваха частна детска градина във втория по големина град в страната - Харков, като взеха една жертва, а няколко души са ранени. Кметът Игор Терехов и областният управител Олег Синехубов няколко пъти обновяваха информацията за щетите и жертвите в каналите си в Telegram и продължават да го правят.

Няма ранени деца

Била е поразена частна детска градина в район Холодногирск на града. На мястото на атаката е избухнал пожар. Всички деца са евакуирани, обяви Терехов след 11 ч. днес. По-късно в канала му се появи съобщение, което гласи: "Към момента има четирима ранени, единият от които е в безсъзнание в интензивно отделение", а след това дойде и първата новина за жертва: "Един човек е загинал при нападението над детската градина. Петима други са ранени".

Загиналият е мъж - сред децата няма жертви. Впоследствие се разбра, че броят на ранените се е увеличил на седем. За щастие, сред тях няма деца.

48 деца са спасени

Атаката е била осъществена с дронове "Шахед". "За щастие, децата бяха в убежище по време на алармата и не бяха ранени. Общо 48 деца бяха спасени от екипите на Държавната служба за извънредни ситуации", обяви Олег Синехубов.

"Четирима души бяха хоспитализирани - двама от тях в тежко състояние, двама в умерено състояние. Още двама пострадали получиха медицинска помощ в амбулаторни условия. Всички помещения на детската градина ще бъдат проверени, тъй като щетите са значителни. В момента на мястото работят всички служби: Държавната служба за извънредни ситуации, спешната медицинска помощ и Националната полиция", добави още областният управител.

"Няма и не може да има оправдание за удари с дронове по детска градина. Очевидно е, че Русия става все по-нагла. Тези удари са руска плесница в лицето на всеки, който настоява за мирно решение. Бандитите и терористите могат да бъдат поставени на мястото им само със сила", написа Синехубов.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
