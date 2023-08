Стъпка по стъпка напред: КАРТИ с какво трябва да се справя украинската армия (ВИДЕО)

Стъпка по стъпка, макар и много бавно, което в крайна сметка може да има решаващо влияние, украинската контраофанзива бележи малки успехи – фактът за бавния напредък беше признат и от украинския президент Володимир Зеленски в интервю за аржентинския вестник La Nacion. Този път добри новини за украинците дойдоха от Запорожието.

(КАРТА) Украинските сили явно са успели да пресекат река Мокри Яли, която се намира между Старомайорско и Урожайно и да атакуват Урожайно. Двете села са едно до друго, на около 9 километра южно от Велика Новоселка, по направлението към Бердянск – в участъка от фронта "Времевски". Информацията за случилото се излезе както в руски, така и в украински телеграм канали.

В официалния канал в Телеграм на отряд "Восток", който е част от милициите на ДНР, беше съобщено за бой в рамките на Урожайно. Впоследствие там се появи твърдение, че украинската атака е била отблъсната и не било позволено на украинците да установят позиции в селото, но и предупреждение, че бдителността трябвало да е на по-високо ниво. Олег Петренко, който е бивш украински депутат и е част от полка "Азов", съобщи за сериозен украински артилерийски обстрел, който е нанесъл поражения по руските позиции в северната част на Урожайно (КАРТА). А зам.-министърът на отбраната на Украйна Анна Маляр коментира в Телеграм, че руснаците са опитали да си върнат позиции на запад от Старомайорско и не са успели.

The 31st Separate Mechanized Brigade destroyed a Russian D-30 howitzer (yet another one) west of Staromaiors'ke. Lately AFU has stepped up operations in this area to close in on Pryyutne from two sides while stretching the axis of attack towards Zavitne. pic.twitter.com/dkoFiaBjeq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 7, 2023

(КАРТА) При Работино, тоест в западната част на Запорожието, направлението Орехов – Токмак – Мелитопол, по украински данни украинската армия е разширила зоната си на контрол с 5,5 квадратни километра – специално към Върбово, а сивата зона на югоизток-изток от самото Работино (10-12 километра южно от Орехов) също се разширява. Именно там се водят основните боеве, а украинският генщаб съобщи в сутрешната си сводка, че е свален руски хеликоптер Ка-52 в района – с портативна ракетна установка "земя-въздух". Тези хеликоптери са едно от най-важните оръжия на руснаците за спиране на украинската контраофанзива: Руският хеликоптер, който забавя контраофанзивата на Украйна (ВИДЕО). Контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция РИА Новости съобщи, че е спряна украинска атака, с която украинците са щели да влязат в Работино, а руски военни блогъри говорят как украинците били отблъснато на 1,5 километра от селището, пише в своя дневен обзор ISW, посочвайки и точните твърдения в библиографията на анализа. А Анна Маляр коментира, че украинците укрепват позициите си при Работино и Мала Токмачка (10 километра югоизточно от Орехов).

Показателно е и, че при Антоновския мост на река Днепър продължават руските бомбардировки с авиационни бомби ФАБ-250/500. Украинците успяха да установят позиции на източния бряг на Днепър, във вилната зона при Антоновския мост и въпреки всички руски усилия досега удържат.

Russian forces hitting Ukrainian troops in the dacha area on the left bank of the Dnipro river with FAB-250/500 bombs.



📍46.6647410682031, 32.7216480906562 pic.twitter.com/JM9PVOhO0f — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 7, 2023

Междувременно, в Twitter беше публикувана подробна карта на руските защитни съоръжения специално в Запорожието. Работата по фортификация на областта е наистина впечатляваща и който види картата, ще е наясно само с един поглед колко трудна е задачата пред украинската армия. В тази връзка от Twitter можете да проследите как се е развивал, като скролирате надолу по публикациите:

Throughout the summer, Russian forces have worked to close gaps in their defensive lines and expand existing fortifications along highways in occupied Ukraine.



This updated map shows many of Russia's new fortifications and links each to satellite imagery. (1/5) pic.twitter.com/o6PqudCss8 — Brady Africk (@bradyafr) August 6, 2023

(КАРТА) Що се отнася до Бахмут, Анна Маляр коментира в Телеграм, че само през миналата седмица руснаците са изстреляли 500 000 снаряда. Украинският мащаб на артилерийски обстрел в района е 9000 снаряда на ден, по думите ѝ. Тези артилерийски дуели, както и силно минирания район, затрудняват украинския напредък – боевете се водят основно в Клещеевка (6-7 километра южно от Бахмут), Андреевка (10 километра южно от Бахмут) и Курдюмовка (12-15 километра южно от Бахмут). По украински данни, руснаците са контраатакували в Клещеевка и атака им е била неуспешна, като те са отблъснати зад жп линията в населеното място. Същото е станало в Курдюмовка, където по предварителни данни украинците са пресекли жп линията и вече атакуват квартал "Зелено поле". Руските военни блогъри като цяло отричат – например "Рибар" и "Двама майори".

Много руски източници в Телеграм съобщиха за неуспешна украинска атака при Берховка, на 5-6 километра северозападно от Бахмут.

General Syrskyi shared footage of the 77th Air Mobile Brigade, striking a Russian reconnaisance system in the eastern outskirts of Bakhmut.



📍48.594253818212174, 37.9643200135848 pic.twitter.com/nOJLbjlPWo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 7, 2023

По отношение на Купянск и Сватово, Луганска и Харковска област, Анна Маляр е категорична, че украинската отбрана удържа, докато руското военно министерство се хвали с 3 километра напредък за последните 3 дни, без изрично уточняване на точни позиции. Руски военни блогъри говорят за пробив в украински позиции при Вилшана (15 километра североизточно от Купянск), а украинският генщаб съобщи за спрени руски атаки при Синковка (7 километра източно от Купянск), Ивановка (30 километра северозападно от Сватово), Новоегоровка (16 километра югозападно от Сватово), Серховка (12 километра югозападно от Сватово) и Надя (13 километра югозападно от Сватово).

