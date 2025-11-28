Спорт:

Суматоха в полицейско управление в Германия заради странен бял прах

Спешни мерки бяха предприети в полицейското управление в западния германски град Зиген заради мистериозно писмо, съдържащо бял прах. Властите съобщиха днес, че притеснена жена е донесла вчера в местното полицейско управление анонимното писмо, което е пристигнало в дома на майка ѝ. Подозрителното вещество в него е предизвикало тревога и са били наложени строги мерки за безопасност, предаде ДПА. 

Извикани са били специалисти от Дортмунд, за да тестват веществото. По-късно експертите са потвърдили, че то не представлява опасност. 

Полицията обаче засега не е успяла да установи какво точно е прахообразното вещество.

Елена Страхилова
