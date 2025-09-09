Войната в Украйна:

Свински глави пред джамии във Франция

09 септември 2025, 13:58 часа 246 прочитания 0 коментара
Свински глави пред джамии във Франция

Френската полиция започна разследване, след като отсечени свински глави бяха открити пред няколко джамии в района на Париж, съобщи Франс 24, цитирана от БГНЕС.

„Правим всичко възможно да открием извършителите на тези отвратителни действия,“ написа местната полиция в социалната мрежа X. Главите са намерени по улиците на Париж и в три близки предградия.

Вътрешният министър Брюно Ретайо осъди случая, определяйки го като „скандален“ и „абсолютно неприемлив“. „Искам нашите мюсюлмански съграждани да могат да изповядват своята религия в мир“, заяви той.

Още: Отрязана свинска глава е открита на входа на джамия във Франция

Шемс-Еддин Хафиз, ректор на Голямата парижка джамия, определи случилото се като „ислямофобски акт“ и „нова и тъжна стъпка в ескалацията на омразата срещу мюсюлманите“, като призова за обществена осъзнатост и национална солидарност срещу „опасната траектория“ на подобни прояви.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Във Франция се намират най-голямата мюсюлманска общност в Европейския съюз, както и на най-голямата еврейска общност извън Израел и САЩ.

Още: Свинска глава оскверни строеж на джамия в Германия

Според Агенцията на ЕС за основните права, в няколко европейски държави се наблюдава рязък ръст на ислямофобията и антисемитизма след началото на войната в Газа през октомври 2023 г..

Конфликтът започна на 7 октомври 2023 г., когато палестинската групировка Хамас извърши нападение над Израел, а страната отговори с масирана военна кампания срещу контролираната от Хамас Ивица Газа.

Още: Подхвърлиха свинска глава пред дома на Нанси Пелоси

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Джамия свинска глава информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес