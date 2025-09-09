Свински глави пред джамии във Франция

Френската полиция започна разследване, след като отсечени свински глави бяха открити пред няколко джамии в района на Париж, съобщи Франс 24, цитирана от БГНЕС.

„Правим всичко възможно да открием извършителите на тези отвратителни действия,“ написа местната полиция в социалната мрежа X. Главите са намерени по улиците на Париж и в три близки предградия.

Вътрешният министър Брюно Ретайо осъди случая, определяйки го като „скандален“ и „абсолютно неприемлив“. „Искам нашите мюсюлмански съграждани да могат да изповядват своята религия в мир“, заяви той.

Шемс-Еддин Хафиз, ректор на Голямата парижка джамия, определи случилото се като „ислямофобски акт“ и „нова и тъжна стъпка в ескалацията на омразата срещу мюсюлманите“, като призова за обществена осъзнатост и национална солидарност срещу „опасната траектория“ на подобни прояви.

Във Франция се намират най-голямата мюсюлманска общност в Европейския съюз, както и на най-голямата еврейска общност извън Израел и САЩ.

Според Агенцията на ЕС за основните права, в няколко европейски държави се наблюдава рязък ръст на ислямофобията и антисемитизма след началото на войната в Газа през октомври 2023 г..

Конфликтът започна на 7 октомври 2023 г., когато палестинската групировка Хамас извърши нападение над Израел, а страната отговори с масирана военна кампания срещу контролираната от Хамас Ивица Газа.

