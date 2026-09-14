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Свръхзвукова "ракета-чудо" на Русия така и не излетя при планиран тест

14 септември 2026, 5:58 часа 817 прочитания 0 коментара
Снимка: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0
Свръхзвукова "ракета-чудо" на Русия така и не излетя при планиран тест

Русия беше планирала да проведе тестово изстрелване на свръхзвуковата ракета "Авангард" от полигона "Домбаровски" в Оренбургска област между 3 и 5 септември. Зоните по прогнозираната траектория на ракетата до полигона "Кура" в Камчатка са били предварително затворени, а жителите на Тюменска област са били предупредени за евентуални падащи отломки. Тестът обаче не се е състоял по неизвестни причини, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA. Тя добавя следното - ракетата-чудо според Кремъл така и не излетя.

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Последното успешно изстрелване на "Авангард" се състоя през декември 2018 година. Руският диктатор Владимир Путин се хвалеше и с това оръжие - с думите, че системата "няма еквивалент" в света и че нейният хиперзвуков планиращ двигател може да достигне скорости до 27 Маха.

"Авангард" вече е официално на въоръжение в руската армия. Според оценки на SIPRI, към началото на 2026 г. Русия е разполагала с 12 такива системи с обхват около 10 000 километра.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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