Тръмп обеща, че ще махне митата за ирландското уиски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще отмени американските мита от 15% върху вноса на ирландско уиски, предаде Асошиейтед прес. Той направи изявлението по време на посещението си в Ирландия, в края на Откритото първенство по голф - "Айриш Оупън", в Дунберг на атлантическото крайбрежие на страната. На церемонията по награждаването той изтъкна, че по време на визитата му в Ирландия почти всички, включително някои от участниците в турнира, са го помолили да премахне митата. Още: Тръмп обвини Зеленски за скъпия дизел в САЩ, щял да вземе петрола на Иран както на Венецуела (ВИДЕО)

Всички ме молеха да го направя

"Всички ме молеха да го направя", заяви Тръмпи и добави: "И аз казах: От името на Съединените американски щати ще премахна митата".

В момента ирландското уиски е сред европейските стоки, за които се прилагат 15-процентни американски мита, въведени от Тръмп върху вноса от Европейския съюз.

Изявлението на американския президент пред публиката на турнира беше посрещнато с бурни аплодисменти.

Турнирът се проведе на Trump International Golf Links & Hotel в Дунбег, голф курорт, собственост на семейство Тръмп. Доналд Тръмп придоби комплекса през 2014 г. за около 15 милиона евро, след като той изпадна във финансови затруднения и беше поставен под управление на синдици.

След сделката курортът беше преименуван на Trump International Golf Links, Ireland. От придобиването насам организацията "Тръмп" е инвестирала общо над 40 милиона евро в комплекса, като сумата включва покупната цена.

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