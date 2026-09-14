Полският външен министър: Украйна трябва да атакува руски рафинерии

Украйна да нанася удари по руски петролни рафинерии. Това призова министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски. "Целта е Русия да бъде лишена от военни ресурси", аргументира се Сикорски по време на посещение в Киев през уикенда. Той подчерта, че стратегическият натиск върху руската икономика е от ключово значение, за да бъде прекратен конфликтът.

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"Преговорите са един от начините за слагане на край на тази война", каза полският външен министър, който е и вицепремиер на страната. "Друг начин обаче е войната просто да заглъхне, като на Путин не му достигат ресурси, за да продължи да я води. За да стане това, Украйна трябва да се съсредоточи главно върху удари по петролни рафинерии", даде съвет той.

Москва реагира остро

Говорителката на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова междувременно отправи остри критики по адрес на Сикорски. Тя каза, че ако Русия нападне Полша, ще бъде победена много бързо.

Освен това израз и съмнение на мозъчно заболяване на Сикорски. "Русофобия в главния мозък", написа Захарова в своя Telegram канал.