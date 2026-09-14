Нови резултати от изборите в Швеция: Левоцентристката опозиция излезе с три места пред управляващите

Левоцентристката опозиция в Швеция има с трима депутати повече от управляващия десен блок, показват нови резултати от произведените в неделя в скандинавската държава парламентарни избори. Опозицията, водена от предишния премиер Магдалена Андершон, печели 176 места в 349-членния Риксдаг (еднокамарен законодателен орган), съобщи избирателната комисия след преброяването на гласовете в 6195 от общо 6312 избирателни района.

Управляващата коалиция, начело с министър-председателя Улф Кристершон, получава 173 мандата.

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Предишните данни, въз основа на 4853 избирателни района, отреждаха 175 депутати за левоцентристката опозиция, срещу 174 за десния блок на Кристершон.

Преброяването на подадените бюлетини продължава, като окончателните резултати са очаквани най-рано в сряда, посочва Reuters. Предвид оспорвания характер на надпревара, победителят може да не стане ясен още няколко дни - докато не бъдат преброени всички бюлетини от чужбина.

Магдалена Андершон вече даде заявка да състави следващото правителство на Швеция, ако левоцентристката опозиция запази своята преднина.

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Улф Кристершон, от своя страна, каза, че въпросът кой ще управлява страната след изборите остава отворен.

Малко вероятно e изборите да променят прозападния курс на Швеция и подкрепата ѝ за Украйна, но от тях може да зависи дали твърдите мерки на сегашния премиер консерватор за ограничаване на имиграцията ще бъдат запазени, пише БТА.