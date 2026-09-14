България - Израел: Кога и къде да гледаме националите на ЕвроВолей 2026

Българският национален отбор по волейбол продължава битката си на ЕвроВолей 2026 пред родна публика, а следващото изпитание за "лъвовете" е сблъсъкът с Израел. Тимът на Джанлоренцо Бленджини вече изигра първите си срещи от груповата фаза, като домакинството в София дава възможност на националите да разчитат отново на мощната подкрепа от трибуните. България е сред четирите домакини на шампионата, който събира 24 отбора.

България - Израел на ЕвроВолей 2026: Начален час и ТВ

Националите са в Група B, където компания им правят Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и Полша. Всички мачове на България от груповата фаза се провеждат в София, а "Арена 8888 София" приема срещите на отбора.

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В колко часа започва срещата в "Арена 8888"

Двубоят България - Израел ще се проведе на 14 септември (понеделник) от 19:00 часа. Срещата ще се играе в "Арена 8888 София" и е четвърти мач за българския тим в групата.

Коя телевизия ще дава мача

Феновете, които няма да бъдат в залата, ще могат да гледат срещата на живо по bTV Action, както и онлайн чрез VOYO. Това ще бъде първият от двата оставащи мача на България в групата, които са излъчвани по каналите на bTV. Още информация може да откриете в спортната секция на Actualno.com.

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