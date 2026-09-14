Засега пропадна срещата между Иран и Залива за бъдещето на Ормузкия проток

Предвидената за днес среща в Оман за Ормузкия проток между Иран и страните от Персийския залив бе отложена, обяви оманският министър на външните работи Бадр ал Бусаиди, цитиран от Ройтерс. Ал Бусаиди съобщи новината в публикация в Екс снощи. Той не посочи евентуална нова дата. "Оставаме ангажирани с насърчаването на диалог, който допринася за стабилността и трайното сътрудничество в нашия регион", даде да се разбере оманският външен министър, цитиран от Франс прес. Той отбеляза, че срещата е била отложена, "за да бъде постигнат консенсус". Още: Иран с предупреждение към Южна Корея заради Ормузкия проток

Заради по-благоприятен диалог

Снимка: Envato

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"Беше взето решение регионалната среща, която бе планирано да се състои в понеделник в (оманския град) Салала, да бъде отложена за по-късна дата, за да бъдат създадени условия, благоприятстващи конструктивния диалог", предаде малко след това оманската държавна новинарска агенция ОНА, цитирана от АФП.

Франс прес отбелязва, че Ормузкият проток, който е жизненоважен за международната търговия с петрол, е блокиран от месеци заради войната между САЩ и Иран.

Представител на Министерството на външните работи на Ислямска република Иран обясни, че срещата е била отложена по искане на "някои страни от региона". Решението е било взето съвместно от Иран и Оман, уточни той, цитиран от агенция Фарс, предаде Ройтерс.

За участие в срещата бяха поканени министрите на външните работи на Оман, Иран, Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. Очакваше се външните министри на Оман и Иран, Бадр ал Бусаиди и Абас Арагчи, да информират своите колеги за хода на преговорите, посочва ДПА.

Иран анонсира участието на Ирак и неуточнени страни от Персийския залив, припомня АФП. Нито една страна от региона обаче не потвърди присъствието си, като Бахрейн обяви, че няма да изпрати свой представител. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, от своя страна, даде да се разбере, че срещата изобщо не го интересува.

Иран и Оман - двете страни, които имат излаз на Ормузкия проток - традиционно поддържат добри отношения, отбелязва Франс прес. Те от седмици обсъждат бъдещото управление на пролива, през който преди началото на войната, започнала с американски и израелски въздушни удари по Иран на 28 февруари тази година, минаваха една пета от световните доставки на петрол.

Споразумението, сключено през юни между Вашингтон и Техеран, се провали, след като двете страни в конфликта не успяха да се разберат за бъдещето на Ормузкия проток.

Иран вече изисква от плавателните съдове разрешение за преминаване, позовавайки се на съображения за сигурност и суверенитет, и обмисля механизъм за налагане на такси за обслужване. Той често взема на прицел кораби, които преминават без негово разрешение. САЩ, от своя страна, периодично бомбардират иранското крайбрежие, за да оспорят контрола на Техеран върху Ормузкия проток, обобщава АФП.

Свързаните с Иран хуси поеха миналата седмица след мълниеносна офанзива контрола над друг ключов морски път - протока Баб ел Мандеб, от другата страна на Арабския полуостров. Де факто блокирането на двата пролива постави в изключително затруднено положение Саудитска Арабия - най-големия износител на суров петрол в света.

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