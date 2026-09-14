Лодка с мигранти потъна в Южна Гърция, десетки са в неизвестност

Около 25 души са в неизвестност, след като лодка с мигранти потъна южно от гръцкия остров Гавдос, съобщи бреговата охрана на страната, цитирана от Ройтерс. 51 чуждестранни граждани са били спасени от намиращи се района плавателни съдове. Един човек е бил намерен в безсъзнание, предаде БТА. Според оцелели на борда на потъналата вчера лодка е имало общо 77 души. Още: Латвия обвини Беларус за прокопани от мигрантите тунели

Спасителната операция продължава

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Спасителната операция е продължила в неделя вечерта с участието на кораби на гръцката брегова охрана и европейската гранична агенция "Фронтекс". В издирването са включени и хеликоптер на гръцките военновъздушни сили и самолет на "Фронтекс".

Лодката първоначално се е преобърнала, след което е потънала. Гръцките власти не са съобщили какъв е бил типът на плавателния съд, нито националностите на хората на борда.

Гавдос е най-южният населен гръцки остров и се намира южно от Крит в Либийско море. Морският район край острова се превърна във важен маршрут за лодки с мигранти, пътуващи към Гърция от Северна Африка.

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