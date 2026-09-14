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"Ще победим Русия доста бързо, ако ни атакува": Думи на полския външен министър (ВИДЕО)

14 септември 2026, 6:19 часа 770 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
"Ще победим Русия доста бързо, ако ни атакува": Думи на полския външен министър (ВИДЕО)

"Ако Русия ни атакува и си свалим ръкавиците, мисля, че ще победим Русия доста бързо. Имаме съкрушително въздушно превъзходство, някъде около 2500 самолета – не съм проверявал скоро колко далекобойни оръжия имаме. Но след като украинците извадиха от строя половината от капацитета на Русия да рафинира петрол за 6 месеца, ние (поляците) можем да го направим за 6 седмици и да извадим от строя другата половина". Думите са на полския външен министър Радослав Сикорски, който беше един от гостите на международната конференция "Ялтенска европейска стратегия" (YES) – конференцията се провежда всяка година от 2004 година насам, като мястото на провеждане стана Киев, след като руският диктатор Владимир Путин анексира Крим през 2014 година – дотогава се провеждаше в Ялта.

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Радослав Сикорски предупреди и, че Китай превзема руския пазар "за всичко". "Ако бях руски националист, щях да съм ужасен – че Русия ще стане много, много младши партньор на Китай", уточни той. Според него, Китай го устройва чудесно войната в Украйна и Пекин няма интерес тя да спре бързо.

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Същевременно Сикорски призна, че няма такова нещо като европейски отбранителен суверенитет и скоро няма да има. Причината според полския министър – конституционни причини. На първо място – ЕС е конфедерация, а не федерална структура, съответно не е изградена съвместна европейска отбрана точно по тази причина, тъй като няма напредък ЕС да се превърне във федерация.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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