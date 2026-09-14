"Ще победим Русия доста бързо, ако ни атакува": Думи на полския външен министър (ВИДЕО)

"Ако Русия ни атакува и си свалим ръкавиците, мисля, че ще победим Русия доста бързо. Имаме съкрушително въздушно превъзходство, някъде около 2500 самолета – не съм проверявал скоро колко далекобойни оръжия имаме. Но след като украинците извадиха от строя половината от капацитета на Русия да рафинира петрол за 6 месеца, ние (поляците) можем да го направим за 6 седмици и да извадим от строя другата половина". Думите са на полския външен министър Радослав Сикорски, който беше един от гостите на международната конференция "Ялтенска европейска стратегия" (YES) – конференцията се провежда всяка година от 2004 година насам, като мястото на провеждане стана Киев, след като руският диктатор Владимир Путин анексира Крим през 2014 година – дотогава се провеждаше в Ялта.
Polish Foreign Minister Sikorski:— Clash Report (@clashreport) September 13, 2026
If Russia attacked us and we took our gloves off, I think we would defeat Russia quite quickly.
We have overwhelming superiority over Russia in air power.
If the Ukrainians have knocked out half of Russia’s refining capacity in six months, we… pic.twitter.com/XUzyDVjw9r
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Радослав Сикорски предупреди и, че Китай превзема руския пазар "за всичко". "Ако бях руски националист, щях да съм ужасен – че Русия ще стане много, много младши партньор на Китай", уточни той. Според него, Китай го устройва чудесно войната в Украйна и Пекин няма интерес тя да спре бързо.
Polish Foreign Minister Sikorski: "China is taking over the Russian market. Russia will become a very, very junior partner for China. If I were a Russian nationalist, I would be horrified by this". pic.twitter.com/gZuEhg5wgE— NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2026
Същевременно Сикорски призна, че няма такова нещо като европейски отбранителен суверенитет и скоро няма да има. Причината според полския министър – конституционни причини. На първо място – ЕС е конфедерация, а не федерална структура, съответно не е изградена съвместна европейска отбрана точно по тази причина, тъй като няма напредък ЕС да се превърне във федерация.
Polish Foreign Minister Sikorski:— Clash Report (@clashreport) September 13, 2026
Unfortunately, there isn’t such a thing as European defense sovereignty, and there won’t be anytime soon for constitutional reasons.
It’s not just that defense remains a national responsibility. The European Union is a confederation, and… pic.twitter.com/lM5q3VyYLq
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