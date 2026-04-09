Съюзници сме, не се знае кога ще ви потрябваме: Послание на Зеленски към САЩ (ВИДЕО)

"Ние сме съюзници и мисля, че американците трябва да разберат, че сме в Европа сме им съюзници. Когато дронове те атакуват на хиляди километри – не стотици, става въпрос за хиляди – повярвайте ми до 1-2-3 години дроновете ще атакуват на 10 000-20 000 километра, с реактивни двигатели. Ще виждате рояци от дронове – не можете да ги унищожите сами. Светът трябва да помага на една или друга държава да се защити и да отблъсне агресора – затова мисля, че американците имат нужда от нас и ние се нуждаем от САЩ, както казвам". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Думите на Зеленски може да изглеждат наивни, но нека припомним, че след началото на войната с Иран, която американският президент Доналд Тръмп стартира, стана ясно, че още преди над година украинска делегация е правила презентация на високо ниво в Пентагона и е показала опасността от иранските далекобойни дронове "Шахед" за американските военни и стратегически обекти в Близкия изток. Тогава американците, начело с Тръмп, са преценили, че нямат нужда от украинския опит и помощ (с дронове-прехващачи). Сега именно украинският опит и знания в тази област се оказаха очевиден плюс.

А в народното творчество отдавна присъства притчата за съюза между лъва и мишката - история как когато лъвът бива пленен и вързан от ловци, именно малката мишка успява да прегризе въжетата с острите си зъби и да го освободи, макар преди това той да ѝ се е присмивал с какво би му била полезна тя като приятел.

Снощи Зеленски посочи, че след като вече има (макар и крехка) основа за мирен процес с Иран, санкциите срещу руския петрол отново трябва да се затегнат. Деблокирането на Ормузкия проток е глобална необходимост и след него приходите от петрол за Русия пак трябва да намаляват, за да спре тя войната в Украйна. "Именно затова Русия инвестира толкова много в подкрепата на иранския режим и се стреми да удължи войната там", добави украинският президент. Според Semafor обаче Тръмп мисли да удължи облекчението на санкциите от руския петрол, за да тушира шоковете от високите цени на петрола, които той самият предизвика като нападна Иран.

