Зеленски пита с писмо Тръмп за ракетите "Пейтриът"

Украинският президент Володимир Зеленски е изпратил писмо до американския си колега Доналд Тръмп и Конгреса на САЩ, в което повдига въпроса за критичната липса на ракети за противовъздушна отбрана в Украйна, съобщи неговият съветник по комуникациите Дмитро Литвин, който потвърди недостига на средства за противовъздушна отбрана..

Единственото средство на Украйна за сваляне на руски балистични ракети са американските прехващачи на системата за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

"За противовъздушна отбрана срещу ракети разчитаме на нашите приятели. За отбрана срещу балистични ракети разчитаме почти изключително на Съединените щати", се казва в писмото.

"За съжаление, от дълго време няма напредък с Америка по отношение на разширяването на производството на противобалистични ракети", каза Зеленски в своето вечерно видеообръщение преди няколко дни.

