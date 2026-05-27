Путин се готви да провокира НАТО. Нов армейски корпус на Алианса потегля към границата

Европейските страни все повече обмислят риска войната в Украйна да се разпространи отвъд границите й, опасявайки се, че Кремъл ще ескалира още повече ситуацията, за да оправдае нова вълна на мобилизация в Русия, пишат издания, сред които The Wall Street Journal, като се позовават на европейски служители, военни и кадри от разузнаването.

Поради тази причина НАТО се подготвя да засили отбраната на балтийските държави и да разположи допълнителни войски на източния фланг на Алианса, пише на свой ред и Reuters.

В последно време Москва рязко ескалира реториката си срещу балтийските държави. Русия през последните седмици заплаши "центровете за вземане на решения" в Латвия, обвини европейски компании, че подпомагат украинското производство на дронове, и предупреди за "непредсказуеми последици" от продължаващата подкрепа за Киев. Същевременно пък в Литва имаше наскоро въздушна тревога заради предполагаеми руски дронове, летящи откъм Беларус - съюзникът на Москва, който Кремъл все по-усилено се опитва да въвлече във войната.

Западното разузнаване изчислява, че руската армия губи приблизително 35 000 войници на месец - повече, отколкото може да набере по договор. По всичко изглежда, че за да продължи Русия войната си в Украйна със сегашните темпове, тя ще е принудена да направи нова мобилизиция, а за да оправдае тази мярка пред руското население, ще й е нужно да провокира нова ескалация, пише Wall Street Journal.

⚠️ Kaja Kallas: Russia Could Launch Mobilization to Prepare for War With NATO



The EU’s top diplomat made the statement in an interview with The Wall Street Journal.



According to Kallas, a new mobilization would signal that the Kremlin can no longer sustain the war with its… — NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2026

Заради тези прогнози и опасения НАТО подготвя нова командна структура за отбраната на балтийските държави, съобщава Ройтерс, позовавайки се на двама запознати източника. В момента силите на Алианса в Латвия, Естония, Литва и Северна Полша се отчитат пред един щаб в Шчечин, Полша. Сега Германия и Нидерландия се споразумяха да сформират отделен германско-холандски корпус за отбраната на Латвия и Естония.

Новата структура ще позволи по-бързото разполагане на големи сили в региона в случай на ескалация от Русия. Един пълноценен армейски корпус на НАТО обикновено се състои от между 40 000 и 60 000 войници.

Изявленията на американския президент Доналд Тръмп за намаляване на американското военно присъствие в Европа допълнително засилиха безпокойството в Европа. Както е известно, Тръмп възнамерява да изтегли 5000 американски войници от Германия.

Русия може да се опита да се възползва от политическата нестабилност в Европа, изострена от петролната криза заради войната с Иран. Покачващите се цени на енергията биха могли да засилят позициите на крайнодесните партии, които се застъпват за възобновяване на покупките на руски петрол и газ и намаляване на подкрепата за Украйна.

Разузнавателни и военни представители от няколко европейски страни подчертават, че в момента няма признаци за непосредствена руска атака срещу членки на НАТО. Както обаче съобщава Wall Street Journal, в Европа нараства безпокойството, че Кремъл може да се опита да изпита готовността на Алианса на фона на политическата нестабилност в ЕС.

