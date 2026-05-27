Зелена светлина: Украйна ще получи през юни график за преговори за членство в ЕС

Европейската комисия ще предложи отварянето на първия „клъстер“ от преговорни глави за членството на Украйна и Молдова в ЕС на 16 юни, съобщи висш служител пред Euractiv. Комисията ще внесе предложението на среща на министрите от Европа в Брюксел в рамките на Съвета по общи въпроси. Графикът би позволил на лидерите на ЕС да одобрят решението на Европейския съвет в Брюксел два дни по-късно.

Досега напредъкът на Украйна по присъединяването бе спрян основно от Унгария. Бившият министър-председател Виктор Орбан последователно блокираше всякакви усилия за придвижване на кандидатурата на Украйна за ЕС. Но след 16 години на власт, той беше свален от власт на парламентарните избори в Унгария през март. Макар че не подкрепя членството на Украйна в ЕС, новото унгарско правителство сигнализира за по-премерен подход. Очаква се новият министър-председател на Унгария Петер Мадяр да пристигне в Брюксел по-късно тази седмица и ще обвърже подкрепата си с исканията си за отключване на европейските фондове, замразени поради нарушения на законодателството на ЕС по време на управлението на Орбан.

През април комисарят на ЕС по разширяването Марта Кос заяви, че очаква преговорите по първия „клъстер“ от преговори на Украйна да започнат след завършване на прехода на правителството на Унгария, евентуално по време на кипърското председателство на ЕС, което продължава до края на юни. Точните условия за членство в ЕС за Украйна и Молдова все още не са уточнени.

"Асоциирано членство" за Украйна

Миналата седмица Фридрих Мерц, канцлерът на Германия, предложи Украйна да се присъедини към ЕС като „асоцииран член“ без пълно право на глас. Идеята беше отхвърлена от Киев няколко дни по-късно. Във вторник министърът на външните работи на Норвегия Еспен Барт Ейде отхвърли предложенията, че Украйна може да се присъедини към Европейското икономическо пространство като стъпка към пълноправно членство в ЕС. ЕИП разширява единния пазар на ЕС до Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, които не са членове на ЕС. „Това е много странно споразумение“, каза Ейде. „Има си своите предимства и предизвикателства – не съм сигурен дали бих предложил да го направят“, добави той.

Въпреки че има дебат относно условията за членство, процесът на присъединяване е ясен. Преговорите за присъединяване към ЕС са разделени на шест различни така наречени „клъстера“, групиращи области или „глави“ от правото на ЕС в широки тематични области на политиката.

Отварянето на всеки клъстер изисква единодушно одобрение от всички 27 правителства на ЕС, а ветото може също да спре напредъка в преговорите, ако се прецени, че страните кандидатки изостават по отношение на реформите.

Първият подобен „клъстер“ в преговорите се отнася до основните демократични, икономически и институционални стълбове на ЕС. Макар че е първият, който е отворен, той е и последният, който е затворен. Очаква се останалите клъстери да бъдат отворени за Украйна и Молдова през юли.

