Вигенин подкрепя Радев: Европейският съюз трябва да започне да говори с Русия

Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националното следствие и заместник главен прокурор. Според Кристиан Вигенин това не може да бъде определено като край на съдебната реформа. „Първо, оставката сама по себе си не е край, не е начало. Има известен риск да бъде, както едно време си бяха говорили Сарафов и Гешев – някакво начало на прегрупиране в системата, защото тя е способна на това, разбира се“, заяви Вигенин пред bTV.

Той подчерта, че всичко зависи от политическата воля на управляващото мнозинство. „Тази оставка донякъде показва, че духа друг вятър, че се очакват промени, че Сарафов няма намерение да стои на амбразурата и да брани нещо, което вече няма политически гръб за него. Значи това е един естествен завършек за него. Но реформата тепърва предстои“, каза още евродепутатът.

Според него ключовият въпрос е какви хора ще бъдат избрани във Висшия съдебен съвет и кой ще бъде следващият главен прокурор. „Най-важно е как, по какви критерии и какви хора ще бъдат избрани във Висшия съдебен съвет, кой ще бъде следващият главен прокурор и как отвътре самата система ще отговори на това“, посочи Вигенин. Той отправи и призив към хората в съдебната система да използват възможността за вътрешно прочистване.

„Може би една промяна на върха ще отвори възможността системата да започне да се чисти отвътре. И това е и моят призив. Няма какво да чакаме депутати и премиер – в момента, в който се роди тази свобода на хората вътре в системата, те трябва да я използват максимално“, заяви той.

Коментирайки въпроса дали Сарафов трябва да остане в системата като редови следовател, Вигенин беше категоричен, че евентуалните проверки срещу него трябва да продължат. „Това, че той вече не заема постовете, които се свързват с тези нарушения, не означава, че той не може да бъде разследван, проверяван и така нататък. Което е започнато, според мен е логично да продължи“, подчерта Вигенин.

По думите му, ако проверките установят нарушения, трябва да има отговорност. „Ако тези проверки покажат, че има нарушения, трябва да се носи отговорност. Това е логиката“, допълни той. Другата голяма тема в разговора беше незаконното строителство край Варна, където върху стотици декари са изградени множество сгради без необходимите разрешителни.

Строежът край Варна

Кристиан Вигенин изрази сериозни съмнения относно произхода на средствата за строителството. „Кой инвеститор, който има така изкарани с труд средства за такава инвестиция, би построил, би вкарал толкова много пари в нещо, което не е законно? Те много добре знаят, че нямат разрешение“, каза той.

Според него случаят носи ясни белези на корупция и политически чадър. „Това означава, че това са пари, които най-вероятно произтичат от контрабанда, от мафиотски сделки. Аз оттам тръгвам“, заяви Вигенин. Той подчерта, че институциите са били информирани за проблема още миналата година, но въпреки това строителството е продължило. „Когато институциите са знаели за това – и местната власт, и ДАНС, и Министерството на околната среда и водите – и въпреки това всичко това е продължавало, е, кой слага чадър и се поставя под риск, ако не е достатъчно добре компенсиран?“, попита риторично евродепутатът.

Вигенин беше категоричен, че случаят трябва да бъде разплетен докрай. „Тук трябва тотално да се разплете цялата мрежа, цялата схема“, каза той. Според него най-ясният знак, че в държавата има ред, би бил незаконното строителство да бъде премахнато или конфискувано. „За мен няма нищо по-ясно и категорично като резултат от всичко това, че най-после има ред в държавата, ако всичко това бъде сринато до основи. Или пък, ако решим, че има такава възможност, просто да бъде конфискувано и да се използва за социални нужди“, заяви Вигенин.

Разговорът премина и към икономическите теми и мерките за овладяване на цените. „Според мен всяко усилие да бъдат ограничени цените трябва да бъде посрещнато позитивно“, коментира той. Вигенин предупреди, че трябва да се търси баланс, за да не бъдат засегнати малките и средните предприятия. „Не трябва да се отива в крайности, но аз мятам, че трябват категорични мерки“, каза евродепутатът.

Визите за САЩ и войните в Иран и Украйна

Темата за международната политика също беше засегната, включително идеята за безвизово пътуване до САЩ срещу разполагането на американски самолети в България. Кристиан Вигенин заяви, че според него подобен подход е нелогичен. „Аз мисля, че този опит да се търгуват визи срещу самолети за мен е нелогичен и няма да се увенчае с успех“, заяви той. Според него темата за визите не зависи от политическо решение на американския президент, а от ясни законови критерии. Вигенин постави и въпроси относно присъствието на американски самолети на гражданско летище в България. „Имаме нужда първо от пълна прозрачност и второ – нека да кажем, че БСП е категорично против тези самолети да стоят там“, заяви той.

По думите му България не трябва да бъде въвличана, дори косвено, във войната. „България, макар индиректно, да участва в една война, която няма адекватен завършек, и не бива по никакъв начин да се чувстваме ангажирани с нея“, каза Вигенин.

В края на разговора беше обсъдена и позицията на България относно войната в Украйна и необходимостта от нов подход на Европа. „Аз мога да се солидаризирам с казаното от Радев, че Европа има нужда от нова политика, че ние нямаме план за Украйна, говоря за Европейския съюз“, заяви Кристиан Вигенин. Според него мирът няма как да бъде постигнат без диалог с Русия. „А за да има план и мир, Европейският съюз трябва да започне да говори с Русия. Това е така и неизбежно ще се случи. Въпросът е в кой момент“, каза още той.

