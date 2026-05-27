При Макрон: Пресслужбата на Радев "пропусна" точно думите му за руските свръхзвукови ракети (ВИДЕО)

27 май 2026, 19:40 часа
"Европа трябваше да бъде водеща в тези преговори, да не допуска те да се изземват като инициатива от други, трети играчи. Това е важната мисия на Европа. Това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила без да има възможности да прихваща и да противостои на съвременните хиперзвукови (свръхзвукови) оръжия. Това е сериозен риск. Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украйна. А виждате в последните дни, че ситуацията ескалира". Това заяви премиерът Румен Радев по време на днешното си посещение във Франция и преди да се срещне с френския президент Еманюел Макрон - ОЩЕ:

Само че думите на Радев за "стремежа" на Европа да постигне конвенционална победа над Русия без да можело Старият континент да се справя "със съвременните хиперзвукови ракети" липсват в официалното прессъобщение на правителствената служба.

Именно тази част от позицията на бившия генерал-ръководител на българските ВВС е особено запомняща се - явно той смята, че ядрена сила не може да бъде победена по конвенционален път. Дори случващото се сега в Украйна показва колко греши - а историческите уроци от Виетнам (САЩ), Афганистан (СССР) и пак Афганистан (САЩ) наред със сегашната война в Иран пак на САЩ са със съвсем различна поука:

Ивайло Ачев
