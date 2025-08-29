"Съветски или руски актив". Президентът на Португалия попиля Тръмп (ВИДЕО)

Президентът на Португалия Марселу Рибелу ди Соза се изказа остро за американския си колега Доналд Тръмп. По думите му Тръмп е "обективно съветски или руски актив", съобщи Euronews. "Върховният лидер на най-голямата световна свръхдържава обективно се явява съветски или руски актив", каза ди Соза на 27 август 2025 г. по време на изявление в Каштелу де Виде.

Неизпълнени обещания

Португалският президент допълни, че опитите на Тръмп да регулира войната не са били изгодни за Украйна. "Обективно новото ръководство на САЩ стратегически способства за Руската федерация", каза още той и добави, че нито едно от обещанията на Тръмп за засилването на санкциите срещу Русия не е било изпълнено.

Wow! A leader finally dared say what everyone thinks.



Portugal's President, Marcelo Rebelo de Sousa, said Trump is a Russian asset. pic.twitter.com/XsTZKkiAqF — Tim White (@TWMCLtd) August 28, 2025

Според португалския лидер Тръмп се опитва да играе ролята на арбитър, но при това иска да води преговори "само с единия отбор", а Европа е омаловажила "значението на Тръмп и тръмпизма".

