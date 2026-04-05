Илия Груев влезе от скамейката и мина през ада, но рулетката на дузпите класира Лийдс на 1/2-финал срещу Челси

Футболист №1 на България Илия Груев се появи от резервната скамейка при драматичния успех след дузпи на своя Лийдс над Уест Хям в двубой от 1/4-финалите на ФА Къп. Родният халф влезе на терена в 69-ата минута при резултат 1:0 за йоркширци, които до 93-тата минута водеха с два гола преднина. "Чуковете" обаче реализираха две бързи попадения в рамките на 180 секунди, за да пратят мача в продължения. Стигна се до дузпи, в които Лийдс надделя.

Лийдс победи Уест Хям

В Лондон Ао Танака даде аванс в полза на гостите в 26-ата минута. Българският национал Груев замени именно голмайстора в 69-ата минута. Доминик Калвърт-Люин реализира втория гол за Лийдс от дузпа четвърт час преди края на редовното време. Столичани достигнаха до драматичното равенство с голове в продължението на Матеуш Фернандеш и Аксел Дисаси.

В началото на продълженията попадение на Тати Кастеянос от Уест Хям беше отменено заради засада.

В началото на продълженията попадение на Тати Кастеянос от Уест Хям беше отменено заради засада. При дузпите Джаръд Боуен и Пабло пропуснаха от състава на лондончани, докато Джоул Пиру не беше точен от бялата точка за гостите, но това не се оказа решително за крайния изход от драматичния двубой. На полуфиналите в най-стария футболен турнир в света Лийдс ще играе срещу Челси, докато Манчестър Сити ще се изправи срещу втородивизионния Саутхямптън.

