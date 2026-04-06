От F-15 до „невидимите“ F-35: Колко и какви бойни самолети загубиха САЩ до момента във войната срещу Иран?

Колко и какви самолети са загубили САЩ по време на войната в Иран досега. Отговор на въпроса търси CNN, като обобщава информацията за инцидентите и идентифицира замесените машини.

Ето кои са самолетите и при какви обстоятелства са били загубени:

2 март. Три изтребителя F-15 бяха свалени от кувейтските противовъздушни сили при инцидент с „приятелски огън“ над Кувейт. Всичките шестима членове на екипажа се катапултираха безопасно, а министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви тази седмица, че тримата пилоти са се върнали в бой по време на нападенията срещу Иран.

12 март. Шестима американски членове на екипажа загинаха при катастрофата на техния танкер KC-135 в Ирак. Американските военни заявиха, че танкерът не е бил свален от вражески или приятелски огън, а е бил замесен в инцидент с друг самолет, докато е участвал в операция „Епична ярост“. Вторият самолет се приземи безопасно.

27 март. Самолет за предупреждение и контрол на въздушната зона E-3 Sentry на американските военновъздушни сили беше унищожен на пистата след иранска атака срещу военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия. Според CNN най-малко 10 американски военнослужещи са ранени при атаката срещу военновъздушната база. Няма съобщения за жертви. Източници съобщиха, че е повреден и танкер на американските военновъздушни сили.

3-4 април. Загуба на изтребители F-15 и A-10 на американските военновъздушни сили. На 3 април Иран обяви свалянето на изтребител F-15E Strike Eagle, а иранските държавни медии публикуваха снимки на останките. По-късно беше съобщено, че САЩ са загубили един от най-известните си щурмови самолети, A-10 Thunderbolt II, смятан за уникален самолет без пряк наследник.

Тук трябва да се споменат и два специализирани самолета за издирване и спасителни операции HC-130J Combat King II и още два хеликоптера, които са били унищожени в Иран в рамките на мисията, с която беше спасен втория пилот от сваления от Иран преди денонощие и половина американски изтребител F-15. Самолетите са били взривени, докато са кацнали на земята - вероятно защото е било невъзможно да отлетят безопасно и да бъдат опазени да не попаднат в ирански ръце. След като са били взривени, американците са изпратили още три HC-130J Combat King II, за да продължат мисията.

Отделно от това, миналия месец американски изтребител F-35 извърши аварийно кацане на американска военновъздушна база в Близкия изток, след като се твърди, че е бил обстрелян от ирански сили, съобщиха пред CNN два източника, запознати със ситуацията.

Тук трябва да бъдат споменати и огромните загуби на водещи американски разузнавателни дронове MQ-9 Reaper. До момента по официални данни, САЩ са загубили най-малко 17 броя от ценните летателни апарати.

