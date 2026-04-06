Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:
НА ЖИВО: Тръмп със страховит ултиматум към Иран

06 април 2026, 0:20 часа 1005 прочитания 0 коментара
НА ЖИВО: Тръмп със страховит ултиматум към Иран

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще нанесе удари по електроцентрали и мостове в Иран, ако Ормузкият проток не бъде отворен. След 48-часов ултиматум, отправен в събота, Тръмп написа в платформата Truth Social: "Вторник ще бъде Ден на електроцентралите и Ден на мостовете – всичко в едно, в Иран. Няма да има нищо подобно!!! Отворете проклетия проток, вие луди копелета, или ще живеете в ада – САМО ГЛЕДАЙТЕ!", добави президентът, като завърши с думите: "Слава на Аллах".

Елин Димитров
Елін Димитров Отговорен редактор
