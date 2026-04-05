Гаф "made in Bulgaria": Наши апаши забравиха документите си в бус при кражба

05 април 2026, 19:42 часа 1512 прочитания 0 коментара
Полицията в Залцбург залови двама крадци на гуми, откраднали вероятно стотици гуми за леки коли, предаде австрийската новинарска агенция АПА. В петък вечер двамата българи – на 45 и 48 години – отишли с микробус до склад на фирма за продажба на гуми с намерението да влязат вътре с взлом. При опита си обаче били видени от очевидци. Мъжете избягали пеша, изоставяйки превозното средство. Те изоставили превозното си средство, но и документите си за самоличност вътре в него.

Издирването

Първоначалните действия за издирването им не се увенчали с резултат. Органите на реда обявили лицата за издирване, но в хода на вчерашния ден двамата сами са се предали в полицията. При първоначалните разпити двамата са признали вината си, а също и съучастието си в други кражби.

В хода на разследването полицията е претърсила имот, притежаван от друг българин във Валс-Зиценхайм, в който били открити около 200 гуми. Част от тях вероятно са откраднати. Тримата са освободени от ареста. Разследването продължава, съобщава БТА.

Яна Баярова Отговорен редактор
