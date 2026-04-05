Григор Димитров научи жребия си за Мастърс-а в Монте Карло, Алкарас дебне зад ъгъла

Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров научи жребия си за турнира от сериите "Мастърс" на червени кортове в Монте Карло с награден фонд 6 309 095 евро. В първия кръг на надпреварата хасковлията ще премери сили с Томас Мартин Ечевери (Аржентина). На 1/8-финалите Гришо може да се изправи срещу актуалния шампион и световен №1 Карлос Алкарас.

Преди това обаче Димитров трябва да премине през победителя от мача между Франсис Тиафо (САЩ) и Теранс Атман (Франция). В същата четвъртина са още Александър Бублик и Иржи Лехечка, През миналата година най-добрият ни тенисист достигна до четвъртфиналите на турнира. Надпреварата ще се проведе от 5 до 12 април.

Иначе Гришо има една победа срещу Ечевери - с 6:7(9), 6:3, 7:5 на турнира от сериите "Мастърс" в Париж през 2024 година. Аржентинецът се счита за специалист на клей. Той е и актуалният шампион от турнира в Рио, а освен това има още 3 финала на тази настилка в ATP Тура и достигане до 1/4-финалите на Ролан Гарос.

Припомняме, че Григор Димитров официално отпадна от първите 90 на световната ранглиста на ATP. Това се случи след обновяването на класацията в понеделник, като новата позиция на Гришо е номер 93. Той загуби 49 места и достигна историческо дъно за пръв път от 2012-та насам, когато за последно бе извън топ 90 на световния тенис. Пропадането се случи след ранното отпадане на българина от Мастърса в Маями.