Седмица преди изборите, заради които Орбан умира от страх: Провокация с бомба за "Турски поток" или реална заплаха? (ВИДЕО)

Участъкът от газопровода "Турски поток" в Унгария от границата със Сърбия до границата със Словакия ще бъде поставен под военна защита. Това обяви унгарският външен министър Петер Сиярто. Той добави, че Унгария, Русия, Сърбия и Турция са се споразумели да предприемат решителни мерки за защита на тръбопровода.

Освен това Сиярто нарече опита за саботаж на сръбския участък от газопровода "Турски поток" атака срещу суверенитета на Унгария. Той свърза опита за взрив с неотдавнашните действия на Украйна срещу енергийната инфраструктура на Унгария - всъщност Сиярто визира не украински действия на унгарска територия, а неколкократни твърдения на Русия за украински атаки с дронове срещу помпени станции на газопровода на руска територия.

Междувременно, основният унгарски опозиционен лидер Петер Мадяр, който има големи шансове да е следващият унгарски премиер, нарече случилото се провокация и то организирана от сегашния унгарски премиер Виктор Орбан. В профила си в "Х", Мадяр написа следното: "Седмици наред получаваме предупреждения от множество източници, че след предишни неуспешни операции-провокации и спад в подкрепата за "Фидес", Виктор Орбан - предполагаемо със сръбска и руска помощ - може би планира да премине друга граница. Много хора казваха, че нещо може "случайно" да се случи в Сърбия, вероятно свързано с газопровод, около Великден (католическият празник, който беше днес, 5 април), една седмица преди унгарските избори (на 12 април).

И сега това се случи.

Призовавам министър-председателя незабавно да информира обществеността за тези развития и да ме покани на заседанието на Съвета за отбрана, тъй като който и да е организирал тази провокация, произтичащата от това ситуация ще трябва да бъде разрешена от правителство на ТИСА. Освен това призовавам Виктор Орбан да спре - поне по време на празника - да разпространява паника и да причинява безредици, както е планирано от неговите руски съветници.

Искам също така да заявя ясно, че той няма да може да предотврати изборите следващата неделя. Той няма да може да спре милиони унгарци да сложат край на най-корумпираните две десетилетия в историята на страната ни".

Мадяр изрично подчерта, че ако Орбан използва този случай да печели политически дивиденти, това ще е открито признание, че сам е организирал всичко.

For weeks, we've been receiving warnings from multiple sources that, after previous failed false-flag operations and a drop in Fidesz's support, Viktor Orbán - allegedly with Serbian and Russian assistance - may be planning to cross another line.

След като сръбското разузнаване откри експлозиви в ключово газово съоръжение, свързващо Сърбия и Унгария, унгарският премиер Виктор Орбан обяви, че е свикал извънредно заседание на Съвета за отбрана на Унгария, което трябва да се проведе до края на днешния ден.

А междувременно говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий категорично отрече Украйна да има участие в случилото се и изказа предположение, че това е руска операция-провокация. Сиярто не му остана длъжен: "Да, както със "Северен поток 2"

Yeah, like North Stream 2… https://t.co/h4bthFJwUE — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) April 5, 2026