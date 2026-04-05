Убит руски генерал, поразени руски танкери: Неочаквана страна е новата "сцена" на война между Русия и Украйна

В западната част на Либия е установено присъствие на украински военни, като се разгръща тайна конфронтация между Киев и Москва, твърди разследване на RFI. Отбелязва се, че на 4 март Русия е обвинила украинските и британските разузнавателни служби, че са атакували нейния танкер за втечнен природен газ „Арктик Метагас“ край либийското крайбрежие. Този кораб, пътуващ към Египет, е част от „сенчестия флот“ на Руската федерация.

Когато военни експерти проучиха данните от мястото на атаката срещу „Арктик Метагас“, всичко сочеше, че той е бил ударен от морски дрон: Русия призна за ударения танкер в Средиземно море и обвини Украйна (ВИДЕО).

Позовавайки се на източници, изданието съобщи, че „Арктик Метагаз“ е бил атакуван от автономен морски дрон Magura V5, произведен в Украйна. Изстрелян от въздушната база "Мелита", където са разположени украински военни, дронът е поразил машинното отделение, което бързо се е напълнило с вода, обездвижвайки кораба. RFI потвърди по този начин, че украински военни са активно присъстващи в западната част на Либия.

По-голямата новина обаче е, че заместник-началникът на ГРУ генерал Андрей Аверянов е бил убит при атака с дронове на СБУ (Службата за сигурност на Украйна) срещу руски танкер от сенчестия флот на Русия в Средиземно море. RFI съобщава, че Украйна е ударила два танкера, включително "Кендил", с 12 служители на руското разузнаване на борда, представящи се за моряци. Още двама офицери са убити, а седем са ранени - случаят е от 2025 година: Популярен руски източник посочи кой е организирал отравянето на българския оръжеен търговец Емилиян Гебрев

RFI reports GRU General Andrei Averyanov was killed in an SBU drone strike on a Russian shadow fleet tanker in the Mediterranean. RFI says Ukraine hit two tankers, including Qendil, with 12 Russian intel officers onboard posing as sailors. Two more officers were killed and seven… https://t.co/A5gyagJaR4 pic.twitter.com/emvTZk0YDV — WarTranslated (@wartranslated) April 4, 2026

Над 200 украински офицери и експерти

Според два добре информирани либийски източника - над 200 украински офицери и експерти са разположени в северноафриканската страна по силата на споразумение с правителството в Триполи, водено от Абделхамид Дбейба. Тези украински военнослужещи са разположени на три места.

На първо място, според източници, те са разгърнати във Военновъздушната академия в Мисрата. В този голям комплекс присъстват също така турски, италиански и американски сили от Африканското командване. Там се намира и британски разузнавателен център.

Според източници украинските военни разполагат с втора напълно оборудвана база за изстрелване на въздушни и морски дронове в град Завия, на около 50 километра северно от столицата, в непосредствена близост до един от най-големите нефтени комплекси в Либия – "Мелита".

Още: Судан: Оръжия от ЕС подхранват военните престъпления, България е замесена

Украинските експерти заемат територия, предоставена им от правителството в Триполи, която има директен достъп до морето. Публикацията отбелязва, че през есента на 2025 г. там са били проведени работи за укрепване на съоръжението и оборудването му с писти и антени.

Третият обект се използва за координационни срещи между украинските сили и либийската армия. Той се намира в щаба на 111-а армейска бригада, по пътя към летището на Триполи.

Разполагане на украински войски в замяна на обучение

Източници също така съобщават, че по официално искане на украинския военен аташе в Алжир, генерал Андрий Баюк, през октомври 2025 г. Триполи е подписал споразумение с украинския военен съветник за разполагане на сили в Либия. В замяна Триполи получава обучение за либийските войски, включително в използването на дронове.

Още: Африканската военноморска мечта на Путин потъна, Судан спря строителството

Дългосрочното споразумение предвижда доставки на оръжие и украински инвестиции в петролния сектор на Либия.

Дали Либия е поредният театър на войната между Русия и Украйна?

През октомври 2025 г. Москва официално обвини либийския министър-председател Абделхамид Дбейба, че подкрепя „украински групи“ и им осигурява „логистична подкрепа“.

Инцидентът с кораба от руския "сенчест флот" от 4 март не е единственият, който се е случил в морето край бреговете на Либия. На 19 декември 2025 г. украинските сили атакуваха петролен танкер, принадлежащ също на "сенчестия флот", в неутрални води на Средиземно море. Според публикацията той е бил нападнат от дрон, изстрелян от град Мисрата. Тази атака е безпрецедентна в Средиземно море.

Наемници от руската частна военна компания „Вагнер“ също се сражават в Либия. Според американското разузнаване Русия е доставяла бронирани превозни средства, системи за противовъздушна отбрана, боеприпаси и други материали на силите на ЧВК там. Триполи обвини така наречените бойци от „армията на Вагнер“ в използване на химически оръжия.

Още: "Ескалация по Великден": 579 дрона и ракети от Русия към Украйна в една атака (ВИДЕО)