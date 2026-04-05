Веласкес избухна: Теренът приличаше на люцерна за зайци! Помолих Ясен Петров за извинение

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че поема вината за равенството с Добруджа в двубоя от 28-ия кръг на Първа лига. Той остро разкритикува състоянието на терена, който според него не позволява професионален футбол и го описа като люцерна за зайци. Все пак специалистът уточни, че това не е оправдание. Испанецът е помолил Ясен Петров за извинение заради напрежението между двамата при традиционния треньорски поздрав след мача.

„Има доста фактори, които оказаха влияние да загубим точки. В днешния ден не направихме добър мач. Това се дължи на доста фактори. Противникът се защитаваше в много нисък блок. За да разчупиш тази структура трябва да разбереш много добре пространствата. Трябва да играем на професионално подготвен терен. Това не е оправдание, но вие, които доста често ме питате как да развиваме футбола, преди всичко искам да кажа, че основният отговорник за загубените точки съм аз, но за мен лично да играем на този терен професионален футбол е срамно. Оттук-насетне трябва да кажа, че не стояхме изобщо добре. Не можехме продължително да се води играта. Състоянието на терена не позволяваше нормалното движение на топката. Това е нужно, за да противодействаш на отбор, който се е затворил толкова добре. Разбира се, че не играхме по най-добрия начин както в индивидуален, така и в отборен план. Този, който не се справи, е треньорът. Луд мач беше, това беше сюрреалистичен край“, започна Веласкес.

„Уважаваме абсолютно всички противници. Те играха по начина, по който им позволихме. Влязоха с желание в двубоя и играха силно. Това, което не може да се позволи е да се играе на такъв терен. Прилича на люцерна за зайци, отколкото на футболен терен. Не искам да се извинявам с това, но от моя гледна точка това не е нормално“, продължи той.

„Имаше малък проблем с Ясен Петров след края на мача, но той заслужава най-голямото уважение. Беше моя грешка и го потърсих за извинение. Ще бъде пълен провал, ако мислим за ЦСКА. Ако не уважаваме следващия противник, в случая „Арда“, ще загубим със сигурност“, завърши испанецът.