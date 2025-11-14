"Транснефт" спря изпомпването на петрол след мощния удар в Новоросийск, обявено е извънредно положение (ВИДЕО)

Доставките на петрол до най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск бяха преустановени, след като украински удари повредиха ключова енергийна инфраструктура в една от най-разрушителните нощни атаки срещу Русия през последните месеци. Новината за спиране на изпомпването съобщи агенция Reuters, позовавайки се на анонимни източници, запознати с въпроса. Руският държавен монополист в областта на тръбопроводите „Транснефт“ спря доставките на суров петрол до Новоросийск, казват те, а пристанището също спря да приема и да товари нефт след атаката.

Длъжностни лица от Краснодарския край обявиха, че ударите са нанесли щети на съоръженията на петролния товарен комплекс "Шехарис", част от "Транснефт", предизвиквайки пожари, които по-късно са били потушени.

Извънредно положение

В Новоросийск, който е важен изходен пункт за износа на суров петрол от Русия и Казахстан и се намира на югоизточното крайбрежие на Черно море, беше обявено извънредно положение.

Световните цени на петрола се повишиха с около 2% поради опасения от прекъсване на доставките: Горящото руско пристанище Новоросийск веднага се отрази на цената на петрола.

„Транснефт“ не е коментирал публично съобщението за спирането на доставките на петрол.

Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев заяви, че граждански кораб в пристанището също е бил ударен от падащи отломки, в резултат на което трима членове на екипажа са били ранени.

Кметът на Новоросийск Андрей Кравченко съобщи за щети по крайбрежни съоръжения, няколко жилищни сгради и частни домове, като един човек е бил ранен. Той заяви, че са били създадени временни убежища за засегнатите жители.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските въоръжени сили са използвали през нощта ракети „Нептун“ с голям обсег, за да атакуват „конкретни цели“ в Русия.

Междувременно руското министерство на отбраната съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са свалили или пресекли цели 216 украински дрона през нощта, включително 66 над Краснодарския край и 59 над Черно море.

Ударен е заводът на "Роснефт" в Саратов

На север, в град Саратов, жителите твърдят, че украински дронове са ударили нефтопреработвателния завод, собственост на „Роснефт“. Заводът има капацитет от около 140 000 барела на ден и произвежда бензин, дизел и други горива.

Губернаторът на региона Роман Бусаргин заяви, че е ударена неопределена „гражданска инфраструктура“. Руското министерство на отбраната каза, че противовъздушната отбрана е свалила 45 украински дрона над региона. Полетите бяха временно ограничени на 11 летища в Русия по време на нощните въздушни атаки, включително в регионите на Краснодар и Саратов.

Something is still burning in Saratov near the oil refinery following last night’s strike. Emergency services are on site, but the scale of the damage remains unclear. The refinery was one of several key targets hit during Ukraine’s overnight missile and drone attack. https://t.co/seZuFoNhyn pic.twitter.com/LFNldn8dh9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 14, 2025

Расте броят на жертвите в Киев

Тази нощ руските сили пък нанесоха мощен удар по украинската столица Киев, при който за пореден път взеха цивилни жертви. Най-малко петима души са загинали, а броят на ранените постоянно расте - пострадалите са 29, гласи най-актуалната информация на местните власти.

"Спасителите все още гасят пожар и разчистват отломките в сграда в район Деснянски. Възможно е обаче все още да има хора под отломките. Операцията по издирването продължава“, заяви кметът Виталий Кличко.

Двама души са загинали, а 7 други са ранени при руска атака с дронове срещу пазар в Черноморск, област Одеса. "Според предварителни данни двама души са загинали, а седем други са ранени, някои от които в тежко състояние. Информацията за жертвите се изяснява. Ударът е нанесъл щети на градския площад, витрини на магазини и частни автомобили. Вълната от взрива е счупила прозорците на близък колеж. Спасители и всички необходими служби работят на мястото на инцидента“, заяви ръководителят на областната администрация Олег Кипер.