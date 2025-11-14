Любопитно:

"Транснефт" спря изпомпването на петрол след мощния удар в Новоросийск, обявено е извънредно положение (ВИДЕО)

14 ноември 2025, 12:50 часа 465 прочитания 0 коментара
Доставките на петрол до най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск бяха преустановени, след като украински удари повредиха ключова енергийна инфраструктура в една от най-разрушителните нощни атаки срещу Русия през последните месеци. Новината за спиране на изпомпването съобщи агенция Reuters, позовавайки се на анонимни източници, запознати с въпроса. Руският държавен монополист в областта на тръбопроводите „Транснефт“ спря доставките на суров петрол до Новоросийск, казват те, а пристанището също спря да приема и да товари нефт след атаката.

Длъжностни лица от Краснодарския край обявиха, че ударите са нанесли щети на съоръженията на петролния товарен комплекс "Шехарис", част от "Транснефт", предизвиквайки пожари, които по-късно са били потушени.

Извънредно положение

В Новоросийск, който е важен изходен пункт за износа на суров петрол от Русия и Казахстан и се намира на югоизточното крайбрежие на Черно море, беше обявено извънредно положение.

Световните цени на петрола се повишиха с около 2% поради опасения от прекъсване на доставките: Горящото руско пристанище Новоросийск веднага се отрази на цената на петрола.

„Транснефт“ не е коментирал публично съобщението за спирането на доставките на петрол.

Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев заяви, че граждански кораб в пристанището също е бил ударен от падащи отломки, в резултат на което трима членове на екипажа са били ранени.

Кметът на Новоросийск Андрей Кравченко съобщи за щети по крайбрежни съоръжения, няколко жилищни сгради и частни домове, като един човек е бил ранен. Той заяви, че са били създадени временни убежища за засегнатите жители.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските въоръжени сили са използвали през нощта ракети „Нептун“ с голям обсег, за да атакуват „конкретни цели“ в Русия.

Междувременно руското министерство на отбраната съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са свалили или пресекли цели 216 украински дрона през нощта, включително 66 над Краснодарския край и 59 над Черно море.

Ударен е заводът на "Роснефт" в Саратов

На север, в град Саратов, жителите твърдят, че украински дронове са ударили нефтопреработвателния завод, собственост на „Роснефт“. Заводът има капацитет от около 140 000 барела на ден и произвежда бензин, дизел и други горива.

Губернаторът на региона Роман Бусаргин заяви, че е ударена неопределена „гражданска инфраструктура“. Руското министерство на отбраната каза, че противовъздушната отбрана е свалила 45 украински дрона над региона. Полетите бяха временно ограничени на 11 летища в Русия по време на нощните въздушни атаки, включително в регионите на Краснодар и Саратов.

Расте броят на жертвите в Киев

Тази нощ руските сили пък нанесоха мощен удар по украинската столица Киев, при който за пореден път взеха цивилни жертви. Най-малко петима души са загинали, а броят на ранените постоянно расте - пострадалите са 29, гласи най-актуалната информация на местните власти.

"Спасителите все още гасят пожар и разчистват отломките в сграда в район Деснянски. Възможно е обаче все още да има хора под отломките. Операцията по издирването продължава“, заяви кметът Виталий Кличко.

Двама души са загинали, а 7 други са ранени при руска атака с дронове срещу пазар в Черноморск, област Одеса. "Според предварителни данни двама души са загинали, а седем други са ранени, някои от които в тежко състояние. Информацията за жертвите се изяснява. Ударът е нанесъл щети на градския площад, витрини на магазини и частни автомобили. Вълната от взрива е счупила прозорците на близък колеж. Спасители и всички необходими служби работят на мястото на инцидента“, заяви ръководителят на областната администрация Олег Кипер.

Димитър Радев
