Трета седмица война в Украйна: Отношенията между САЩ и Русия се изострят

Руските сили се придвижиха с 5 километра по-близо до украинската столица Киев, макар че през последното денонощие почна да излиза информация, че всъщност биват изтласквани назад. Кметът на украинската столица Виталий Кличко обяви, че градът се отбранява от въоръжени цивилни граждани и на практика е превърната в крепост. Руските сили атакуваха Висшия институт по физика и технологии в украинския град Харков. В него има експериментален ядрен реактор, съобщи парламентът в Киев в Twitter.

🛑 Russia just attacked #Kharkiv Institute of Physics and Technology

Experimental nuclear reactor is located inside. The shelling caused a fire in a neighbouring hostel; the fight continues.#StopRussia #StopRussia #ClosetheSkyoverUkraine pic.twitter.com/H88CYHGl9C — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 10, 2022

Министерството на външните работи на Украйна обвини руски войници в отвличането на кмета на югоизточния град Мелитопол. Иван Федоров е бил отведен от офиса си, след като е бил обвинен в "тероризъм". "Отвличането на кмета на Мелитопол е квалифицирано като военно престъпление съгласно Женевските конвенции и Допълнителния протокол, които забраняват вземането на цивилни заложници по време на войната", се казва в изявление на украинското външно министерство. Впоследствие Федоров беше освободен, в размяна на военно пленници.

The mayor of #Melitopol Ivan Fedorov was kidnapped, said Anton Gerashchenko



According to him, Fyodorov refused to cooperate with the Russian military occupying the city. He was detained at the city crisis center, where he was in charge of the city's life support. pic.twitter.com/mCzfCzDWzQ — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022

Руските военни продължиха да настъпват към украинската столица Киев. Министерството на отбраната (МО) на Русия публикуваха кадри от руски десант, който пое контрола над едно от ключовите летища в Украйна. Кадрите показват операцията на 200 военни от руските специални части „Спарта“ за превземане на летище Гостомел край украинската столица Киев

РИА Новости разпространи кадри на сандъци от български боеприпаси във Волновах при репортаж за поражения по сградата на Централната болница във Волновах. На място са били открити сандъци за боеприпаси за 30-мм гранати VOG-17M за автоматични гранатомети от серията AGS. Тези дървени сандъци и метални кутии са маркирани на английски. Освен VOG-17M боеприпасите са обозначени като IO-30 – под това наименование се произвеждат от български фирми. Независимо потвърждение на тази информация няма.

Американският журналист Брент Рено беше застрелян в град Ирпин край Киев. Началникът на полицията в Киев Андрий Небитов заяви, че Рено е станал мишена на руски войници. Още двама журналисти са били ранени и откарани в болница. Това е първият случай на смърт на чуждестранен журналист, отразяващ войната в Украйна. Операторът от американската телевизия Fox News Пиер Закревски също загина при обстрел в района на украинската столица Киев, съобщи медията. А Франция започна разследване на смъртта му от гледна точка военно престъпление.

Чеченският лидер Рамзан Кадиров заяви, че се намира в Украйна заедно с руските сили, които водят офанзива в страната. Кадиров, който е обвиняван от международни неправителствени организации в сериозни нарушения на човешките права в строго контролираната кавказка република, публикува видеоклип, на който е във военна униформа и изучава планове около маса с войници в една стая. Анализ на Politico на многобройните съобщения, аудио и видеоклипове на Кадиров в Telegram обаче показа, че чеченецът не ходи на първа линия.

Бременна жена, пострадала при обстрела на родилен дом в Мариупол, почина заедно с нероденото си дете. За смъртта на жената съобщи на страницата си във Фейсбук журналистката от „Гласът на Америка“ Ася Долина.

На 20-ия ден от войната руските сили направиха опити да завземат ключови украински твърдини, но бяха отблъснати. Киев бе подложен на нов обстрел, а в Мариупол бе отразена руска атака за превземане на града, в която са участвали чеченски бойци, командвани от Рамзан Кадиров, съобщи CNN. Руските военни части се оттеглиха, след като понесоха загуби, каза в изявление генералният щаб на украинските въоръжени сили.

Руска бомбардировка порази драматичния театър в града, където са били приютени цивилни. Това заяви Сергей Орлов, заместник-кмет на Мариупол. По негови оценки там са се намирали между 1000 и 1200 души. Броят на жертвите все още не е известен.

New satellite images from @Maxar Technologies show that on Monday, the word "children" was spelled out outside the theater that the Mariupol City Council said was bombed on Wednesday. https://t.co/97K552B5EG pic.twitter.com/uJWmgykLX7 — Jim Sciutto (@jimsciutto) March 16, 2022

Спорът за биологичните оръжия

Съединените щати отхвърлиха твърденията на Русия, че подкрепят програма за биологично оръжие в Украйна. Вашингтон заяви, че твърденията са знак, че самата Москва скоро може да използва такива оръжия, предаде АФП. "Кремъл умишлено разпространява откровени лъжи, че Съединените щати и Украйна провеждат дейности с химически и биологични оръжия в Украйна", каза говорителят на Държавния департамент Нед Прайс. |Русия измисля фалшиви предлози в опит да оправдае собствените си ужасяващи действия в Украйна", допълни Прайс”.

"Твърди се, че подготвяме химическа атака", каза украинският президент Володимир Зеленски във видеообръщение. "Това наистина ме притеснява, защото многократно сме се убеждавали: ако искате да разберете плановете на Русия, погледнете в какво тя обвинява другите". "Какви са тези обвинения в подготовка на химически атаки?", продължи той. "Решихте ли да извършите "дехимизация" на Украйна? С помощта на амоняк? Използване на фосфор? Какво друго сте подготвили за нас? На украинска територия не са разработвани никакви химически или други оръжия за масово унищожение", казва Володимир Зеленски.

Президентът на САЩ Джо Байдън се закани, че Русия ще плати "жестока цена", ако използва химически оръжия в Украйна, като същевременно обеща да не провокира Москва към "Трета световна война". Реакцията на Байдън дойде, след като Русия обвини Украйна и Съединените щати, че разработват биологични и химически оръжия. Според западните държави това е уловка, която цели да подготви почвата за евентуално използване на такива оръжия от самата Москва в конфликта. "Няма да говоря за разузнавателните данни, но Русия ще плати тежка цена, ако използва такива оръжия", каза Байдън, докато обявяваше редица нови санкции срещу Москва.

Общността на възпитаниците на Биологическия факултет на Московския държавен университет „М.В.Ломоносов“ разпространи публикация във Фейсбук, в която се настоява руските проправителствени медии да спрат „фалшивата пропаганда, основана на дезинформация“.

Междувременно посолството на САЩ в София излезе с официално становище относно твърдения от страна на Руската федерация за проучвания, свързани с биологични оръжия в Украйна. В изявлението се посочва, че твърденията на Русия за съществуването на украински военни биолаборатории не отговарят на истината. Изследователските лаборатории в Украйна се намират изцяло под контрола на министерствата на здравеопазването и на земеделието на Украйна. САЩ, от своя страна, са предоставили финансиране за реновиране и оборудване на лабораториите и за обучение на персонала за повишаване на безопасността при наблюдението на различни заболявания. Предоставената подкрепа е публично документирана, се казва още в изявлението.

България между Русия и Украйна

Сърцето ми казва, че не можем да оставим Украйна сама, но България трудно може да се присъедини към съюзниците си и да достави оръжие на Киев. Това заяви в интервю за Politico премиерът Кирил Петков. "България вече не е мека страна, която само балансира с действията си", каза Петков и добави: „Искаме всички да виждат България като силен член на НАТО и ЕС, който не е непредсказуем, говорещ в един глас". Изданието пише, че Кирил Петков е станал министър-председател точно когато Русия увеличаваше заплахите си към Киев и трупаше войски по границите на Украйна. Сред членовете на ЕС България исторически е имала едни от най-дълбоките връзки с Москва, пише изданието.

Петков проведе телефонен разговор с вицепрезидента на Съединените американски щати Камала Харис по нейна инициатива. Харис е благодарила на българското правителство за хуманитарната помощ, която страната ни дава на Украйна, както и за приемането на бягащите от войната.

Русия предупреди България:

Във връзка със засягащите българското общество въпроси, свързани с доставките на руското гориво в страната, бихме искали да подчертаем, че Русия винаги е била надежден гарант на енергийната сигурност от световно ниво. Ние високо ценим това реноме, макар че сме готови за сериозно противопоставяне в енергийната сфера. Засега доставките на енергоносители в България се извършват непрекъснато и в пълен обем. Това каза посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова във видеозапис, разпространен на официалната страница на дипломатическата мисия във Facebook.

Преди ден България обяви 10 руски дипломати за персона нон грата и им даде срок от 72 часа да напуснат страната ни. Всички те са акредитирани у нас. Предложението за това е на премиера Кирил Петков. Съгласно информацията на компетентните власти, посочените служители на посолството на Руската федерация у нас са осъществявали на територията на Република България дейност, несъвместима с Виенската конвенция за дипломатическите отношения. Русия отвърна, че ще отговори на тези действия.

Радев: Предоставянето на оръжие за Украйна е въвличане на България във войната

На въпрос ако не предоставим ракети С-300 на Украйна, а друго въоръжение или боеприпаси, това ще бъде ли разглеждано отново като въвличане във войната, президентът Румен Радев беше категоричен, че това при всички случаи ще бъде вземане на страна от нашата държава в бушуващия конфликт. България разполага със системите C-75М3 "Волхов" (SA-2), C-125М "Нева” (SA-3), 2К12 “Куб” (SA-6), C-200 "Вега" (SA-5) и C-300 (SA-10), произведени в СССР. От най-новата от тях, С-300, имаме два дивизиона, всеки от които с по 5 ракетни комплекса. Тяхната задача е да охраняват София и АЕЦ "Козлодуй". Затова и лидерът на партия АБВ и бивш вътрешен министър Румен Петков настоя също тези дни, че ако дадем С-300, на практика столицата и АЕЦ "Козлодуй" ще останат без защита. Припомняме, че Словакия обяви, че е готова да предостави ракетни системи С-300 на Украйна. Това заяви словашкият министър на отбраната Ярослав след посещението на американския си колега Лойд Остин в страната.

Никакви ракети няма да се дават на никой. Никой не отива на никаква война. Това, което България прави е пълна подкрепа на Украйна, хуманитарна помощ, медикаменди, координиране с НАТО, защото ние не сме в НАТО, ние сме НАТО, категоричен бе Кирил Петков. Той потвърди, че никой не е говорил с него от американска страна да иска оръжия и допълни, че НАТО трябва да работи координирано по източния фланг, за да имаме сигурност.

Срещата между Петков и Остин: Американска рота се включва в бойната група у нас

България ще получи американска рота „Страйкър“ към международната бойна група за усилване на източния фланг на НАТО. За това са се договорили премиерът Кирил Петков и американският секретар по отбраната Лойд Остин по време на втория ден от визитата му у нас.

Петков след срещата с Остин: Военна помощ за Украйна е възможна само с решение на парламента. Тази тема не е била обсъждана на срещата, категоричен е Петков

Премиерът Кирил Петков осъди руската агресия в Украйна и благодари за изпращането на американска рота у нас.

„Няма нито една държава, която да живее с илюзията да сигурност. САЩ първи отговориха на нашите искания за подсилване на бойната група, в която сме водеща страна. САЩ се съгласиха да предоставят рота „Страйкър“. Тази бойна група е под командването на върховния главнокомандуващ на НАТО и ще предложим нейния командир да е българин", каза Петков.

Въпросът за предоставяне на ПВО системи, оръжия или муниции, както и на всякаква военна помощ за Украйна в момента не е бил фокус на разговора, обяви Остин.

„Ще подчертая това, което каза и премиерът - разговорът ни наистина беше фокусиран върху това което можем да направим, за да укрепим източния фланг и за оперативната съвместимост какво правят нашите сили заедно и сме благодарни на премиера за това което прави за България. Благодарим, че сте рамкова държава за многонационалната бойна група и Ви благодарим за това, което правите за 80 000 бежанци", каза Остин.

„Няма да предоставяме въоръжение това са фалшиви новини“, категоричен е българският премиер. По време на разговорите са обсъдени и темите с военната мобилност в НАТО, както и свързаността на инфраструктурата, която е важна за общата отбрана.

„Важно и да разполагаме с правилните способности да защитаваме България и да допринесем за НАТО. Много е важна оперативната съвместимост, затова трябва ежедневно да се гарантира, че разбираме процедурно тактиката“, каза Остин.

В интервю за CNN от полигона в Ново село Остин беше изрично питан относно това иска ли САЩ от съюзници като България да дадат ракети и оръжия на Украйна. Отговорът - не казваме на никого какво да прави, но Украйна има нужда от ПВО и оръжейни системи. Военният министър на САЩ напомни и колко много средства отделят Съединените щати за оръжия за Украйна. Остин изрично подчерта и значението на член 5 от Колективния договор за отбрана на НАТО - ако една страна-членка е нападната, всички са нападнати и всички отговарят. Това прозвуча като предупреждение към Русия, особено предвид предупреждението на руския външен министър Сергей Лавров, че Русия ще счита за цел доставки на ракети от други държави за Украйна, след като Словакия изрази желание да даде на Украйна ПВО С-300, стига САЩ да дадат алтернатива на словашката отбрана т.е. нови ракетни системи. Остин коментира и, че са видими много грешки в руската военна кампания в Украйна. "Имат проблеми", обобщи той.

Особена загриженост поражда и темата дали конфликтът може да си разпространи към Молдова, където има българско малцинство, подчерта премиерът Кирил Петков.

Европа и САЩ във войната между Русия и Украйна

Европейският съюз не даде недвусмислени гаранции за бърз прием на Украйна. Това стана ясно след първата вечер на европейските лидери във Версай. Според официалното съобщение от срещата, Европейският съвет е поискал от Европейската комисия да представи позицията си за молбата на Украйна за членство в ЕС – но съгласно положенията на съществуващите договори, включително Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна. Именно неговото подписване беше една от причините за Майдана през 2014 година – тогава Виктор Янукович не искаше да го подпише, а след като той беше свален от власт, избяга в Русия.

Путин съобщи за положителни промени в преговорите с Украйна

Определени позитивни промени се наблюдават в преговорите между Русия и Украйна, които се водят практически всекидневно. Това заяви руският президент Владимир Путин по време на срещата си с беларуския си колега Александър Лукашенко, съобщи РИА Новости. Припомняме, че делегациите на Киев и Москва проведоха три срещи. Но на 18 март Путин смени тона - Украйна протакала преговорите, и обвини Украйна във военни престъпления при всички данни и доказателства какво всъщност прави Русия там.

Президентът на САЩ Джо Байдън обяви 1 млрд. долара нова помощ за сигурността и разполагането на оръжия с по-голям обсег на действие в Украйна - уверявайки съюзника в "безпрецедентната" подкрепа на Америка във войната му с Русия. Паричните средства, одобрени в момент, когато руските сили приближават обсадената украинска столица Киев, включват 200 млн. долара, отпуснати през уикенда, и 800 млн. долара нови средства от пакета за помощ, одобрен миналата седмица от Конгреса.

"Спомнете си Пърл Харбър": Зеленски вдигна на крака Конгреса на САЩ

“В момента се решава съдбата на нашата страна. Съдбата на нашия народ. Русия нападна не само нас, не само нашата земя, не само нашите градове, тя премина в брутална офанзива срещу нашите ценности, основни човешки ценности". Това заяви през сълзи украинският президент Володимир Зеленски в речта си пред Конгреса на САЩ. Думите му бяха посрещнати с бурни аплодисменти от членовете на Камарата на представителите и Сената.

Президентът на САЩ Джо Байдън нарече руския си колега Владимир Путин "военен престъпник". Той направи изявлението си пред журналисти. На въпрос дали е готов да нарече Путин военнопрестъпник Байдън първо отговори с "Не". Малко след той отново бе попитан и сякаш разбрал въпроса, каза: "О, мисля, че той е военнопрестъпник".

Кремъл нарече реториката на президента на САЩ Джо Байдън неприемлива и непростима. Изявлението на прессекретаря на руския президент Владимир Путин - Дмитрий Песков, дойде светкавично след като Байдън нарече Путин "военнопрестъпник". "Считаме подобна реторика на държавния глава, чиито бомби убиха стотици хиляди хора по света, за неприемлива и непростима", каза пред РИА Новости Дмитрий Песков.

Русия уведоми Съвета на Европа за оттеглянето си от организацията. След приключване на процедурата за излизане руснаците ще загубят възможността да подават молба до Европейския съд по правата на човека. Ден по-късно Съветът на Европа изключи Русия, а депутат от БСП беше само един от тримата, които се въздържаха.

Министър-председателите на Полша, Чехия и Словения се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски в Киев. Това бе първото посещение на чуждестранни лидери в обсадената украинска столица след нахлуването на Русия. Премиерите, които пристигнаха с влак, седнаха около масата с украинския си колега Денис Шмихал и украинския президент, който им представи подробно ситуацията. "Те обстрелват навсякъде. Не само Киев, но и западните райони", каза Зеленски във видеото, публикувано в профила му във Facebook.

Израел отказа да приема бежанци от Украйна

Според уебсайта на украинското посолство в страната Израел ще приеме не повече от 5 хил. украинци и то само със специално разрешение и няма да приема бежанци. В дипломатическата мисия подчертават, че за да влязат в Украйна, украинците трябва да кандидатстват и да получат специално разрешение от министерството на вътрешните работи на Израел, което предоставя влизането в страната за приоритетни категории граждани при определени условия, пише БГНЕС. "Пристигането в Израел и качването на борда на самолетите се извършва с предварителното разрешение на министерството на вътрешните работи на Израел", се казва в публикацията.

Помощ от Китай

Руските власти са поискали от Китай да предостави военна техника за подкрепа на военната операция в Украйна. Това написаха Financial Times, The New York Times и The Washington Post, позовавайки се на американски официални лица. Според тях Москва иска от Пекин военна техника и друга помощ от началото на инвазията в Украйна. Според източници на Financial Times Русия ще изчерпа някои видове оръжия към средата на третата седмица от войната. "Ню Йорк Таймс" отбелязва, позовавайки се на свои източници, че Русия също е поискала от Китай допълнителна икономическа помощ, за да се противопостави на последиците от икономическите санкции.

По-късно Русия отрече да е искала военна помощ от Китай за постигане на целите си. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той добави, че всички планове на Русия в Украйна щели да бъдат изпълнени "в очертаните срокове". От Кремъл заявиха още, че САЩ и ЕС твърдят, че руските части ще атакуват големи градове в Украйна. Песков нарече тези обвинения "грозна провокация", съобщава BBC.

Руската журналистка, която стана световна сензация

Протестираща прекъсна живото излъчване на руската държавна телевизия, размахвайки плакат с надпис: „Не на войната!“. "Не вярвайте на пропагандата, те ви лъжат, руснаци срещу войната", пишеше на транспарант, с който жената се появи зад гърба на известната водеща Екатерина Андреева. Протестиращата, по-късно идентифицирана като Марина Овсяникова, е служител на телевизията.

Часове наред адвокати не можеха да открият редактора на руския Първи канал Марина Овсяникова. Адвокатът Даниил Берман разказа, че сутринта на 15 март адвокатите не са успели да намерят Овсяникова нито в дежурната част на „Останкино“, нито в полицейските управления на града. Ден по-късно тя беше освободена. В интервю за Reuters Овсяникова говори за мотивите си: „Гледам майка си, която гледа Соловьов от сутрин до вечер и просто е зомбирана от тази държавна пропаганда“.

По-късно Овсяникова беше глобена за действията си, като това се видя странно за мнозина заради руския закон, който предвижда до 15 години затвор за разпространение на фалшиви новини. Журналистката обяви, че се страхува за живота си и че синът ѝ я е обвинил, че е разрушила живота на семейството им.

Арнолд Шварценегер с пламенна реч към Путин да спре войната

Холивудската икона Арнолд Шварценегер призова руския президент Владимир Путин да спре кръвопролитията в Украйна и се обърна към руските войници с думите, че животите им са „жертвани в безсмислена война, осъдена от целия свят“. В деветминутно видео, публикувано в профила му в Twitter, актьорът и бивш губернатор на Калифорния произнесе забележителна реч, в която разказа за спомените на баща си от Втората световна война, когато е воювал срещу руснаците и е получил тежко раняване при Ленинград, както и за собствената си дълбока връзка с Русия. Той разказа, че обича руския народ, чиято сила винаги го е вдъхновявала. "Ето защо трябва да ви кажа истината. Моля, гледайте и споделяйте този клип", каза Шварценегер. И добави, че част от целта на видеото е да се опита да направи така, че обикновените руснаци да са по-наясно с обстоятелствата около военния конфликт. Видеото има и субтитри на руски език.