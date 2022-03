Русия заплаши да нападне евентуален конвой, доставящ словашки ракети С-300 на Украйна

"Прехвърлянето на съветски С-300 от други страни в Украйна е невъзможно и ще бъде незаконно, Москва няма да го позволи. Дадохме много ясно да се разбере, че всеки товар, който влиза на територията на Украйна, за който смятаме, че носи оръжие, ще стане легитимна цел. Ясно е", подчерта Лавров.

#Russia's Foreign Minister #Lavrov threatens that all transporters that may bring weapons to #Ukraine will be declared military targets. pic.twitter.com/DDP8AkT8OD