Три деца и майка им бяха ранени сериозно при взрив край Париж (СНИМКИ)

Три деца и майка им пострадаха сериозно при взрив в жилищна сграда близо до Париж около 8 часа тази сутрин, съобщават френски медии. Децата са съответно на 2, 4 и 5 години, съобщи говорителка на местната префектура. Ранена е и 39-годишната им майка.

Снимки и видеозаписи от мястото на инцидента показват почти напълно разрушената жилищна сграда. Експлозията е била толкова силна, че някои отломки от сградата са изхвърчали на около 100 метра. Щети има и по съседните къщи, както и по паркирани наблизо автомобили.

"Звучеше така сякаш самолет се е разбил", разказа съсед, който се е събудил от силния шум. Друг от съседите се е качил върху развалините и е успял да извади две от децата, едното от които е било хванато в капан от разразилия се огън, преди да пристигнат аварийните служби

Все още не е ясна причината за инцидента в община Мани ле Амо, югозападно от Париж. Има обаче хипотези, че става въпрос за експлозия на газ, пишат френски медии.

