Трима руски военни се взривиха с граната по непредпазливост (ВИДЕО)

Според телеграм канала Baza петима мъже са живеели в къщата. Трима от тях са излезли на двора и са се взривили. От Спешна помощ не са успели да спасят мъжете.

Според предварителната информация експлозията е станала случайно - поради небрежно боравене с гранатата.

ОЩЕ: Пиян или просто глупав: Руски войник показа как не трябва да се хвърля граната (ВИДЕО)

Местни пишат в социалните мрежи, че загиналите са военнослужещи от едно и също поделение: командирът на батальона и неговите заместници. Информацията все още не е официално потвърдена, пише "Национальная служба Новостей".

ОЩЕ: ВИДЕО: Да обезвредиш граната, сложена под мина, обградена от десетки мини - животът в Украйна

Three people died due to the explosion of a grenade in the yard of a house near Voronezh, writes the publication Baza.



According to preliminary information, the explosion occurred due to careless handling of the ammunition. pic.twitter.com/28SVWiA5WF