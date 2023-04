ВИДЕО: Да обезвредиш граната, сложена под мина, обградена от десетки мини - животът в Украйна

Един от големите проблеми на войната в Украйна е именно огромното използване на мини. Още преди година мащабите бяха чудовищни: Украйна се превърна в една от най-минираните страни в света, твърди вицепремиер. По това време сапьорът Войцех Вуйчински, многократен участник в мисии на ООН и НАТО, прогнозира, че разминирането в Украйна ще отнеме поне 10 години и че много хора ще загинат заради взривили се мини.

Във видеокадрите, които можете да видите по-долу, украински военен всъщност обезврежда граната, която се намира под мина, а около мината е пълно с ... мини! Явно е, че това става в спалнята на обикновено жилище - и ако ръката беше трепнала, видео нямаше да има. Как точно става обезвреждането - вижте сами:

