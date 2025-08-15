Тръмп и Путин в Аляска: Ще отключи ли Арктика края на войната в Украйна?

"Аляска и Арктика са мястото, където се пресичат икономическите интереси на нашите страни и има перспективи за реализиране на мащабни, взаимноизгодни проекти", заяви на пресконференция в Москва Юрий Ушаков, дългогодишен съветник по външната политика на Владимир Путин и бивш посланик в Съединените щати. Коментарите му показват, че икономическото сътрудничество в Арктика може да бъде на дневен ред, при срещата на Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска днес (15 август).

За Тръмп сключването на голяма търговска сделка от този вид е позната стратегия за преговори, пише The Spectator. Това е неговото прехвалено „изкуство на сделката“ в най-добрия му вид: да предложи голяма, осезаема полза, а след това да договори политически отстъпки в замяна. Това беше шаблонът, който Тръмп използва наскоро, за да посредничи за мирно споразумение между Руанда и Демократична република Конго, обвързвайки икономическите стимули с разрешаването на дългогодишен спор за сигурност. Още: Среща, организирана в гората, за която никой нищо не знае: Западната преса за Тръмп и Путин в Аляска

Арктическа сделка между САЩ и Русия би могла да съживи енергийното сътрудничество между двете страни в спиращи дъха мащаби. Сделката би била изключително полезна и за двете страни. Счита се, че в Арктика се намират 13% от неоткритите световни запаси от петрол (приблизително 90 милиарда барела) и 30% от неоткрития природен газ. Русия контролира около половината от това, като проучванията обещават и 2300 милиона метрични тона петрол и кондензат и 35 700 милиарда кубически метра газ. Това е златна мина за Тръмп и неговото мото „Америка на първо място“.

Вложете американски опит и капитал в тези буквално замразени активи и резултатът ще бъде потресаващ.

Корабоплавателната индустрия е също толкова привлекателна. Северният морски път би могъл да съкрати времето за доставка между Азия и Европа с 50%. С топенето на ледовете по света арктическият воден път постепенно се отваря и ползите ще станат още по-значителни с течение на времето: по-малко изразходвано гориво, без задръствания, без пиратство.

Добавете към това флотилията от американски петролни гиганти и техния опит в полярната логистика и Тръмп е на прага на безценна търговска сделка, която би била неустоима за всеки съвет на директорите. Още: Срещата в Аляска: Тръмп не разполага с нито един експерт по Русия и Украйна

Всъщност САЩ и Русия са преживели това и преди. През 2011 г. ExxonMobil сключи историческа сделка с Роснефт за проучване и сондиране в руската Арктика, включително Карско море. Проектът на стойност десетки милиарди долари даде на ExxonMobil достъп до огромни неизползвани запаси, а на руснаците - до американски технологии и експертиза. Сондажите започнаха, но партньорството беше прекратено през 2014 г. от западните санкции в отговор на анексирането на Крим. Възраждането му като отправна точка за нови проекти би било лесно от търговска гледна точка. Инфраструктурата, данните за проучване и корпоративните взаимоотношения вече са налице.

Едно възобновено арктическо партньорство би могло да надхвърли петрола и газа, като включи терминали за втечнен природен газ, модернизация на пристанищата и съвместно развитие на Северния морски път, свързвайки икономиките на двете страни на критична енергийна граница.

Няма потвърждение, че Арктика и Украйна ще бъдат пряко свързани в преговорите. Но логиката е ясна и намеците, идващи от Москва, не бива да се пренебрегват. За Путин Арктика би могла да послужи като подсладител, за да осигури съгласието на САЩ за уреждане на Украйна при неговите условия. Москва е малко вероятно да се откаже от основополагащите си принципи: Крим и Донбас вече са залегнали в руската конституция като неразделна част от нея. Всяка сделка би могла само да затвърди тези постижения, като същевременно изисква от Украйна да се демилитаризира и да осигури буферна зона от НАТО.

Тръмп би могъл да представи арктическата сделка като колосална търговска печалба за САЩ и край на посредническата война, която той настоява, че Байдън е започнал. Путин би имал подкрепата на Вашингтон, за да наложи споразумението на Киев. Още: Репарации за 1 трл. долара: Обявени са 5-те искания на Украйна преди срещата в Аляска

Тръмп предпочита да използва груби инструменти. Самото оцеляване на Киев зависи от американските оръжия и пари. Само като заплаши да спре доставките, Тръмп може да принуди Зеленски да седне на масата за преговори при условия, които Киев отдавна отхвърля.

Това е директно от „наръчника“ за преговори на Тръмп: създаване на криза, придобиване на най-важния коз и уведомяване на всички, че е готов да стане и да си тръгне във всеки един момент. За Зеленски изборът ще бъде между мирно споразумение за орязана Украйна или по-нататъшни военни действия, но без подкрепата на САЩ.

Украйна е в несигурно положение. Армията ѝ е изтощена, икономиката ѝ е осакатена, а военната ѝ кампания зависи от западната помощ. Обещанията от Европа и Великобритания не означават нищо без американската военна мощ и финансиране.

Ако Тръмп се изкуши от арктическа сделка с Путин, Киев ще трябва да се съгласи или да продължи войната практически сам. Зеленски може да чертае червени линии колкото си иска, но без американската подкрепа те означават малко. Още: Мюнхенският капан в Аляска и очакваната провокация срещу Зеленски

ЕС и Обединеното кралство ще протестират яростно, но те нямат лостове за предотвратяване на сделка между САЩ и Русия. Брюксел, Лондон, Париж и Берлин ясно заявиха, че украинското споразумение без Киев е неприемливо, но моралните възражения не са заместител на грубата сила. Подкрепата за Украйна от Обединеното кралство, Франция и Германия ще има малко влияние върху руската офанзива, ако войната продължи без подкрепата на САЩ.

Киев ще бъде бесен, ако споразумението свърже Арктика с Украйна. Зеленски изгради цялото си президентство върху обещания за връщане на загубени територии и се закле да не отстъпва нито Крим, нито Донбас на врага. Споразумение, което формализира тези загуби, ще бъде възприето като предателство и ще бъде посрещнато с осъждане.

Лондон ще повтори общото възмущение, а Брюксел ще свиква една след друга осъждащи срещи на върха. Но въпреки цялата си реторика, европейците ще бъдат безсилни да променят хода на събитията. Споразумението ще бъде подписано и контролът върху финансирането на опосредстваната война ще бъде изцяло в ръцете на Тръмп.

Извън западния Алианс реакцията ще бъде далеч по-благоприятна. Голяма част от Глобалния Юг вижда войната в Украйна не като противопоставяне за границите, а по-скоро като пречка пред световната търговия и растеж. За Китай, Индия и Бразилия прекратяването на бойните действия, дори изцяло по условията на Москва, би било триумф на прагматичната дипломация. Тръмп би могъл да „продаде” арктическото споразумение като доказателство, че сътрудничеството между САЩ и Русия може да реши глобални проблеми, смекчавайки част от критиките на Европа и Великобритания, пише още The Spectator. Още: Планът на Путин за срещата с Тръмп: Основният сценарий - спекулации (ОБЗОР - ВИДЕО)

Стимулите на Тръмп и Путин са удобно съвпадащи. За Тръмп това би било поредната „сделка“, при която търговските печалби биха подхранвали политическото споразумение. Путин би запазил териториалните си придобивки и би отворил отново Арктика за американски инвестиции, а Украйна няма да има друг избор, освен да приеме наложеното споразумение. Обединеното кралство и ЕС ще трябва да се задоволят с допълнителните условия.

Автор: Джеймс Тидмарш

Превод: Ганчо Каменарски