Крал Чарлз III постави последен ултиматум на Хари и Меган

Крал Чарлз III е отправил ясен ултиматум към принц Хари, тъй като се засилват въпросите дали херцогът на Съсекс някога ще може да се върне напълно в кралското семейство заедно с Меган Маркъл и децата им. Източници твърдят, че монархът иска решителни действия, като смята, че времето вече не е на негова страна. Макар че публичното му внимание е насочено към здравето и задълженията му, в личния си живот крал Чарлз е дълбоко засегнат от разделението в семейството.

Снимка: Getty Images

77-годишният крал наскоро даде обнадеждаващи новини за лечението си от рак. Въпреки това, вътрешни източници твърдят, че напредъкът е засилил спешността му да поправи напрегнатите семейни връзки, преди възможностите да изчезнат. Източници твърдят, че крал Чарлз III остава разтревожен от отсъствието на шестгодишния Арчи и четиригодишната Лилибет. "Това е нещо, което го засяга много повече, отколкото показва. Това са неговите внуци, неговото собствено семейство, и той искрено иска да прекарва време с тях, докато все още може", казва анонимен източник пред "Radar Online".

Втори източник добавя: "Чарлз е наясно, че не може да чака безкрайно, за да изгради връзка. Той се гордее с децата на принц Уилям и Кейт Мидълтън, но го боли, че Арчи и Лилибет не са част от ежедневието му."

Снимка: Getty Images

Според медията, частната среща между крал Чарлз III и принц Хари в Кларънс Хаус преди три месеца е подновила диалога. Въпреки това, Меган Маркъл остава твърда в решението си да задържи децата в САЩ.

Новината за здравословното състояние на краля добави емоционална тежест към ситуацията. В записано послание за кампанията "Stand Up To Cancer" крал Чарлз III говори откровено за това как ранната диагноза е променила неговата перспектива. Въпреки лечението, кралят поддържа натоварен график, включващ ангажименти в чужбина и държавни посещения.

Снимка: Getty Images

Служители на двореца казват, че той е решен да не позволи болестта да определи неговото царуване или ежедневните му отговорности, а това включва и насърчаване на британските граждани да продължат да се подлагат на профилактични прегледи за рак. "Този важен момент е както лично благословение, така и свидетелство за забележителния напредък, постигнат в лечението на рака", каза крал Чарлз III пред Channel 4. "Ранната диагноза просто спасява животи. Днес мога да споделя с вас добрата новина, че благодарение на ранната диагноза, ефективната интервенция и спазването на "лекарските предписания", моят график за лечение на рака може да бъде съкратен през новата година.

От собствен опит знам, че диагнозата рак може да бъде съкрушителна. Но знам също, че ранното откриване е ключът, който може да промени хода на лечението, давайки безценно време на медицинските екипи. Вашият живот или животът на някой, когото обичате, може да зависи от това.", добави кралят.

Снимка: Getty Images

Източници отбелязват, че тази решителност се отнася и до семейните въпроси. С подобряването на здравето му, но и с продължаващата несигурност, се смята, че крал Чарлз III чувства, че прозорецът за помирение с принц Хари и децата му се стеснява.

В крайна сметка, вътрешни източници предполагат, че позицията на краля е твърда. Възстановяването на доверието и достъпа до семейството сега зависи от желанието на принц Хари да действа, което прави следващите месеци решаващи за бъдещето на кралските отношения, пише "Marca".