Гари Каспаров: Ние всички сме Зеленски. Но никой на Земята няма такова самообладание (ВИДЕО)

"Ние всички сме Зеленски. Но никой на Земята няма такова самообладание." Това написа руският опозиционер и легендарен бивш световен шампион по шах Гари Каспаров в профила си в социалната мрежа Х.

Коментарът му бе по повод вчерашната пресконференция, която дадоха американският президент Доналд Тръмп и украинският му колега Володимир Зеленски и по-точно една конкретна част от нея, в която Тръмп изтресе невероятното: "Русия иска Украйна да (пре)успее". Изявлението на 45-ия президент звучи не просто неуместно и неадекватно, а направо чудовищно предвид кървавите престъпления, които продължава да върши Русия в Украйна.

И въпреки това Зеленски успя да запази дотолкова самоконтрол, че се ограничи да повдигне вежда, а след това да се усмихне и да кимне, когато самият Тръмп добави: "Това звучи малко странно".

Още: Пробив в преговорите за мир в Украйна или почти: Тръмп и Зеленски с нова доза оптимизъм (ВИДЕО)

We are all Zelensky. But no one on Earth has his self-control. https://t.co/nj3ISBXwmF — Garry Kasparov (@Kasparov63) December 28, 2025

Думите на Тръмп бяха в отговор на въпрос дали Русия ще участва във възстановяването на Украйна. Тръмп заяви, че Русия щяла да помогне и това щяло да се изрази в "доставяне на енергия, електричество и други неща на много ниски цени" за Украйна.

Още: Тръмп на въпрос какви ще са гаранциите за сигурност за Украйна: Тъп въпрос