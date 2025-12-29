Спорт:

Гари Каспаров: Ние всички сме Зеленски. Но никой на Земята няма такова самообладание (ВИДЕО)

"Ние всички сме Зеленски. Но никой на Земята няма такова самообладание." Това написа руският опозиционер и легендарен бивш световен шампион по шах Гари Каспаров в профила си в социалната мрежа Х.

Коментарът му бе по повод вчерашната пресконференция, която дадоха американският президент Доналд Тръмп и украинският му колега Володимир Зеленски и по-точно една конкретна част от нея, в която Тръмп изтресе невероятното: "Русия иска Украйна да (пре)успее". Изявлението на 45-ия президент звучи не просто неуместно и неадекватно, а направо чудовищно предвид кървавите престъпления, които продължава да върши Русия в Украйна. 

И въпреки това Зеленски успя да запази дотолкова самоконтрол, че се ограничи да повдигне вежда, а след това да се усмихне и да кимне, когато самият Тръмп добави: "Това звучи малко странно".

Думите на Тръмп бяха в отговор на въпрос дали Русия ще участва във възстановяването на Украйна. Тръмп заяви, че Русия щяла да помогне и това щяло да се изрази в "доставяне на енергия, електричество и други неща на много ниски цени" за Украйна.

Елена Страхилова
