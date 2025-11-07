Любопитно:

Тръмп накара Орбан да каже може ли Украйна да спечели войната и обяви защо не се срещна с Путин (ВИДЕО)

07 ноември 2025, 20:51 часа 758 прочитания 2 коментара
Американският президент Доналд Тръмп успя да въвлече в размяна на реплики пред журналисти унгарския премиер Виктор Орбан що се отнася до шансовете на Украйна да спечели войната с Путинова Русия. Тръмп директно попита Орбан следното: "Смяташ, че Украйна няма да спечели тази война"? Отговорът на Орбан: "Стават чудеса", а Тръмп потвърди с: "Да".

Многократно Орбан в различни свои медийни изяви е настоявал, че няма начин Украйна да победи Русия на бойното поле. 

Освен това, в разговора между двамата Тръмп ясно даде да се разбере, че срещата му с руския диктатор Владимир Путин в Будапеща се е провалила, защото Путин не иска да накара армията си да спре военните действия в Украйна. "Руснаците не искат да спрат, но мисля, че ще спрат":

По въпроса с руския петрол и Унгария, Тръмп заяви, че централноевропейската държава имала трудности, защото нямала износ на море, обаче имало европейски държави с такъв излаз, които купували руски петрол и руски газ. По същество обаче американският президент коментира шансовете Унгария да получи изключение от санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт" с думите "разглеждаме шансовете, защото е трудно", визирайки именно инфраструктурата и че заради нея Будапеща много трудно можела да се сдобие с петрол и газ от друг, освен Русия. По-рано днес Bloomberg публикува материал, че Унгария може да задоволи до 80% от нуждите си за петрол с внос през Хърватия - Още: Унгария е готова да обмисли алтернатива на руския петрол

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
