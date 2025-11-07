Тръмп накара Орбан да каже може ли Украйна да спечели войната и обяви защо не се срещна с Путин (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп успя да въвлече в размяна на реплики пред журналисти унгарския премиер Виктор Орбан що се отнася до шансовете на Украйна да спечели войната с Путинова Русия. Тръмп директно попита Орбан следното: "Смяташ, че Украйна няма да спечели тази война"? Отговорът на Орбан: "Стават чудеса", а Тръмп потвърди с: "Да".
Trump: You would say that Ukraine cannot win that war?— Clash Report (@clashreport) November 7, 2025
Orban: Miracle can happen.
Trump: Yeah. pic.twitter.com/UKZUv927Pi
Многократно Орбан в различни свои медийни изяви е настоявал, че няма начин Украйна да победи Русия на бойното поле.
Освен това, в разговора между двамата Тръмп ясно даде да се разбере, че срещата му с руския диктатор Владимир Путин в Будапеща се е провалила, защото Путин не иска да накара армията си да спре военните действия в Украйна. "Руснаците не искат да спрат, но мисля, че ще спрат":
💥 Trump: “The Russians don’t want to stop. That’s the main disagreement that prevented the summit with Putin.”— NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2025
“But I think they will,” said the U.S. president during his meeting with Orban.
Also, Trump:
📍 Once again shifted responsibility for the war in Ukraine onto Biden.… pic.twitter.com/SWJAz40kB3
Още: "Златна ера в отношенията между САЩ и Унгария": Тръмп прие Орбан в Белия дом (ВИДЕО)
По въпроса с руския петрол и Унгария, Тръмп заяви, че централноевропейската държава имала трудности, защото нямала износ на море, обаче имало европейски държави с такъв излаз, които купували руски петрол и руски газ. По същество обаче американският президент коментира шансовете Унгария да получи изключение от санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт" с думите "разглеждаме шансовете, защото е трудно", визирайки именно инфраструктурата и че заради нея Будапеща много трудно можела да се сдобие с петрол и газ от друг, освен Русия. По-рано днес Bloomberg публикува материал, че Унгария може да задоволи до 80% от нуждите си за петрол с внос през Хърватия - Още: Унгария е готова да обмисли алтернатива на руския петрол
Trump:— Clash Report (@clashreport) November 7, 2025
It is very difficult for Hungary to get oil and gas from anyone but Russia, they don't have the ports.
But many European countries don't have problems and they buy oil and gas from Russia. pic.twitter.com/7fbrzCmgFn