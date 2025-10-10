Учението „Black Swan - 2025“ в Унгария завърши успешно: Ето кой се включи в него

Учението „Black Swan - 2025“ завърши с успешно сертификация на бойните способности на силите и средствата от ВВС, съобщиха от Министерство на отбраната. В рамките на две седмици военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на България, Полша, Словакия, Словения и домакините от Унгария, във взаимодействие с други структури и ведомства, проведоха съвместни тренировъчни действия за планиране и провеждане на специални мисии. В хода на учението те изпълняваха задачи по общ сценарий.

Декларираните сили и средства от състава на 24-та авиационна база в с. Крумово, които участваха в многонационалното учение „Black Swan - 2025“, бяха сертифицирани успешно и се завърнаха в базовото си летище.

Кои български сили се включиха?

Учението се проведе на територията и във въздушното пространство на Унгария. В него участваха военнослужещи от Военновъздушните сили, Съвместното командване на специалните операции и Командването за логистична поддръжка. Те потвърдиха своето високо ниво на бойни способности и оперативна съвместимост при изпълнение на специални операции в коалиционен формат.

Силите и средствата от Българската армия - военнослужещи, авиационна техника и техника за осигуряване от Военновъздушните сили, Съвместното командване на специалните операции и Командването за логистична поддръжка, бяха структурирани като тактическо формирование от състава на Многонационална тактическа група.

Българските екипажи изпълниха мисии за транспорт и десантиране на формирования, задачи в състава на смесена авиационна група и за евакуация на ранени.