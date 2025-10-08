Войната в Украйна:

„Съседи 25“: Сърбия и Унгария проведоха военно учение

Сърбия и Унгария проведоха съвместно военно учение „Съседи 25“ с цел повишаване на нивото на сътрудничество между армиите на двете страни и обмен на боен опит, съобщи хърватската медия "Индекс", позовайки се на сръбското Министерство на отбраната.

Учението се проведе на военния полигон „Пасулянске ливаде“ с участието на военнослужещи от Първа бригада на сръбската армия и 30-та механизирана бригада на Унгария.

По време на многодневното учение, войници отработиха заедно действията на подразделенията в тактически операции, включително използването на съвременни бойни машини, комуникационни системи и оборудване за събиране и обработка на разузнавателна информация.

Това е десетото съвместно учение, наречено „Съседи“, провеждано от въоръжените сили на Сърбия и Унгария.

Освен укрепването на военно-политическото сътрудничество и развитието на двустранните отношения, целта на ученията е да се повишат възможностите на сръбските подразделения за планиране, организиране и провеждане на международни операции, както и за участие в мироопазващи мисии. ОЩЕ: Британски войници проведоха военно учение на Балканите

