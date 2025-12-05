Първият руски терминал за износ на пропан-бутан е гори ярко, Сизранската рафинерия - също (ВИДЕО)

Украйна успя да нанесе пореден много сериозен въздушен удар по обекти на руската енергийна инфраструктура. Този път са ударени газова инфраструктура в руското черноморско пристанище Темрюк, както и Сизранската рафинерия.

Like the Maktren-Nafta terminal (45.331275, 37.358336)



First video appears to be moving east along Zherebtsovoy road around (45.303077, 37.328448)https://t.co/ncXvy3ET50 pic.twitter.com/A0soInRvRo — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 4, 2025

"Поради атака с безпилотни летателни апарати, елементи от пристанищната инфраструктура в Темрюк са повредени. Възникна пожар. Според Главното управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия в Краснодарски край, 32 пожарникари и 8 единици техника са участвали в гасенето на пожара. На място работят специални и аварийни служби. По предварителна информация няма пострадали, персоналът е евакуиран" - това гласи официалното съобщение на оперативния щаб на Краснодарския край.

Пожарът е на газовия терминал, категоричен е и руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, който е направил геолокализация на излезлите в социалните мрежи видеокадри. Уникалното в случая е, че в сутрешната си сводка руското военно министерство съобщава за само 1 свален дрон в Краснодарския край при общо 41 свалени над руска територия тази нощ.

Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" пише, че атакуваният газов терминал "Мактрен-Нафта" е първият руски терминал за товарене на пропан-бутан (LPG). Терминалът е построен в пристанището Темрюк, което е свързано с Черно море чрез Керченския проток). Пропан-бутанът се товари от вагони и контейнери-цистерни на специализирани плавателни съдове. Построен през 2008 г., терминалът е проектиран да обработва 400 000 тона пропан-бутан годишно. Преди този терминал да бъде изграден, руският морски износ на пропан-бутан минаваше през Одеса, Черноморск и Керч, като малко от него се обработваше в Рига, добавя каналът.

И още - успешна украинска въздушна атака има и срещу Сизранската рафинерия. Предприятието е атакувано за пореден път. Град Сизран се намира в Самарска област. Местният губернатор Вячеслав Федорищев закри канала си в Телеграм още през септември тази година - заради концерт с публични целувки на сцената, който предизвика скандал с Екатерина Мизулина, която се води стожер в борбата за безопасност в Интернет в Русия. Според руското военно министерство над Самара са свалени 9 дрона, също толкова - над Крим, а още 8 - над Саратовска област и 7 над Волгоградска област, както и 7 над Ростовска област.

