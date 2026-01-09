Украинци са основната част на екипажа на задържания от САЩ танкер "Marinera"

Общо 17 украински граждани са били на борда и част от екипажа на танкера Bella-1 (Marinera), който беше задържан от Съединените щати в Атлантическия океан. Това съобщи посланикът на Украйна в Съединените щати Оксана Стефанишина. Екипажът на кораба се е състоял още от 6 грузинци, 3 индийци и 2 руснаци. А кой всъщност е собственик - излязоха категорични данни, че корабът е контролиран от Русия от доста време, но връзка има и с Крим - Още: Ударът е по Русия: Данни кой е собственикът на задържания от САЩ танкер "Marinera"

На борда на втория танкер, който беше задържан в рамките на същия ден - M-Sophia ("София", няма украински граждани.

И двата кораба са свързани с така наречения руски сенчест флот. Днес говорителят на руското МВнР Мария Захарова каза, че американският президент Доналд Тръмп е обещал двама руски граждани, задържани на Marinera, да бъдат пуснати - Още: Захарова: Тръмп се съгласи да освободи двама руски граждани от екипажа на танкера "Маринера"

А на този фон, след снощната масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Украйна, в Киев е поразено посолството на Катар. Емирството излезе с официално изявление за случилото се, но в него не се уточнява, че причината са точно руските ракети и дронове:

Qatar expressed “deep regret” over damage to its embassy during the strike on Kyiv



A statement by Qatar’s Foreign Ministry was published by the country’s embassy in Ukraine.



The text does not specify that Russia carried out the attack, and the war is referred to as the… pic.twitter.com/1FGIcQqh8A — NEXTA (@nexta_tv) January 9, 2026

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив