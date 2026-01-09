Любопитно:

09 януари 2026, 21:00 часа 368 прочитания 0 коментара
Украинци са основната част на екипажа на задържания от САЩ танкер "Marinera"

Общо 17 украински граждани са били на борда и част от екипажа на танкера Bella-1 (Marinera), който беше задържан от Съединените щати в Атлантическия океан. Това съобщи посланикът на Украйна в Съединените щати Оксана Стефанишина. Екипажът на кораба се е състоял още от 6 грузинци, 3 индийци и 2 руснаци. А кой всъщност е собственик - излязоха категорични данни, че корабът е контролиран от Русия от доста време, но връзка има и с Крим - Още: Ударът е по Русия: Данни кой е собственикът на задържания от САЩ танкер "Marinera"

На борда на втория танкер, който беше задържан в рамките на същия ден - M-Sophia ("София", няма украински граждани.

И двата кораба са свързани с така наречения руски сенчест флот. Днес говорителят на руското МВнР Мария Захарова каза, че американският президент Доналд Тръмп е обещал двама руски граждани, задържани на Marinera, да бъдат пуснати - Още: Захарова: Тръмп се съгласи да освободи двама руски граждани от екипажа на танкера "Маринера"

А на този фон, след снощната масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Украйна, в Киев е поразено посолството на Катар. Емирството излезе с официално изявление за случилото се, но в него не се уточнява, че причината са точно руските ракети и дронове: 

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
