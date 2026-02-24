Любопитно:

Заради досиетата Епстийн: Висш европейски чиновник направи опит за самоубийство

24 февруари 2026, 19:34 часа 131 прочитания 0 коментара
Бившият генерален секретар на Съвета на Европа Турбьорн Ягланд е направил опит за самоубийство, след като срещу него бяха повдигнати обвинения за връзките му с американският милиардер, осъден за сексуални престъпления Джефри Епстийн, съобщи iNyheter. Ягланд, който е и бивш премиер на Норвегия е бил хоспитализиран след опит за самоубийство преди седмица, уточнява изданието, като се позовава на източник. Състоянието на политика е тежко.

Споразумение

Както отбелязва изданието, Норвежката асоциация на журналистите е имала споразумение за неразкриване на информация с адвоката на Ягланд, но в крайна сметка е решено информацията да бъде оповестена поради общественото ѝ значение.

На снимката: Турбьорн Ягланд, Getty images

На 12 февруари 2026 г. Торбьорн Ягланд бе обвинен в корупция заради близките му отношения с американския финансист Джефри Епстийн. Полицията е претърсила имотите му, включително апартамента му в Осло и неразкрит имот в Райзер. В първия случай претърсванията са били извършени в присъствието на журналисти.

По искане на Националната служба за разследване и преследване на икономически и екологични престъпления на Норвегия, Съветът на Европа сне имунитета на Ягланд в деня преди обиските. 

Връзката с Епстийн

В писмо, изпратено до Съвета на Европа, норвежката служба заяви, че Ягланд и членовете на неговото семейство са използвали частните апартаменти на Епстийн в Париж и Ню Йорк многократно между 2011 и 2018 г., както и че са отсядали във вилата на финансиста в Палм Бийч, Флорида.

Съобщава се също, че Епстийн е платил пътните разходи за шестима възрастни по време на едно от тези посещения. Ягланд е приел и предложение да плати пътуването и настаняването на шестима възрастни в Карибите, но това пътуване в крайна сметка не се е състояло.

В писмото се посочва още, че Ягланд се е обърнал към Епстийн, за да поиска съдействие за получаване на банков заем, но не е известно дали това някога е било предоставено.

По-рано беше съобщено, че бившият принц Андрю, брат на крал Чарлз III на Великобритания, е бил задържан по подозрение в злоупотреба с власт. Той е бил освободен от полицията след близо 12 часа разпит. По-късно беше разкрито, че британското правителство иска да отстрани бившия принц Андрю от линията на наследяване на трона.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Опит за самоубийство Джефри Епстийн Досиетата Епстийн Турбьорн Ягланд
