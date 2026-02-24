Заради досиетата Епстийн: Висш европейски чиновник направи опит за самоубийство

Бившият генерален секретар на Съвета на Европа Турбьорн Ягланд е направил опит за самоубийство, след като срещу него бяха повдигнати обвинения за връзките му с американският милиардер, осъден за сексуални престъпления Джефри Епстийн, съобщи iNyheter. Ягланд, който е и бивш премиер на Норвегия е бил хоспитализиран след опит за самоубийство преди седмица, уточнява изданието, като се позовава на източник. Състоянието на политика е тежко.

Съветът на Европа свали имунитета на бившия си генерален секретар

Споразумение

Както отбелязва изданието, Норвежката асоциация на журналистите е имала споразумение за неразкриване на информация с адвоката на Ягланд, но в крайна сметка е решено информацията да бъде оповестена поради общественото ѝ значение.

На снимката: Турбьорн Ягланд, Getty images

На 12 февруари 2026 г. Торбьорн Ягланд бе обвинен в корупция заради близките му отношения с американския финансист Джефри Епстийн. Полицията е претърсила имотите му, включително апартамента му в Осло и неразкрит имот в Райзер. В първия случай претърсванията са били извършени в присъствието на журналисти.

По искане на Националната служба за разследване и преследване на икономически и екологични престъпления на Норвегия, Съветът на Европа сне имунитета на Ягланд в деня преди обиските.

Връзката с Епстийн

В писмо, изпратено до Съвета на Европа, норвежката служба заяви, че Ягланд и членовете на неговото семейство са използвали частните апартаменти на Епстийн в Париж и Ню Йорк многократно между 2011 и 2018 г., както и че са отсядали във вилата на финансиста в Палм Бийч, Флорида.

Съобщава се също, че Епстийн е платил пътните разходи за шестима възрастни по време на едно от тези посещения. Ягланд е приел и предложение да плати пътуването и настаняването на шестима възрастни в Карибите, но това пътуване в крайна сметка не се е състояло.

В писмото се посочва още, че Ягланд се е обърнал към Епстийн, за да поиска съдействие за получаване на банков заем, но не е известно дали това някога е било предоставено.

И един бивш принц

По-рано беше съобщено, че бившият принц Андрю, брат на крал Чарлз III на Великобритания, е бил задържан по подозрение в злоупотреба с власт. Той е бил освободен от полицията след близо 12 часа разпит. По-късно беше разкрито, че британското правителство иска да отстрани бившия принц Андрю от линията на наследяване на трона.

