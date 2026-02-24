Виновни или не? Руският съд се произнесе за действията на медиците при смъртта на Навални

Съдът не откри „недостатъци в грижите, предоставяни“ на руския опозиционер Алексей Навални в наказателната колония, довели до смъртта на политика, и отхвърли иска на майка му срещу Федералната служба за изпълнение на наказанията (ФСИН). Припомняме, че Навални почина на 16 февруари 2024 г., като по последни данни смъртта му е била причинена от смъртоносен токсин, извлечен от жаба дърволаз в Южна Америка.

Отказът

Първият касационен съд от обща юрисдикция отказа на майката Людмила Навална удовлетворяване на иска към Федералната служба за изпълнение на наказанията. "Ищцата е помолила да бъдат признати за незаконни действията (или бездействията) на сътрудниците на медицинското звено, изразени в непредоставянето или предоставянето на необходимата медицинска помощ на Навални А.А., което е довело до смъртта му, както и да бъде присъдено обезщетение за морални вреди на Л.И. Навалная от Руската федерация, представлявана от Федералната служба за изпълнение на наказателните искове.

"В хода на разглеждането на делото съдът на първа инстанция не установява пропуски в оказаната медицинска помощ на Навални А.А., които да са довели до неговата смърт....Искът е отхвърлен заради липсата на причинно-следствена връзка между действията (или бездействията) на ответниците и настъпилите последици под формата на смъртта на сина на ищцата", се казва още в становището, съобщи телеграм-каналът ASTRA.

Съдът цитира материали по делото, които „потвърждават навременността и правилната организация на медицинските грижи, предоставени на А.А. Навални, докато излежава присъдата си в наказателна колония."

Епибатидин

На 14 февруари правителствата на Обединеното кралство, Швеция, Франция, Германия и Нидерландия обявиха в съвместен доклад, че руският политик Алексей Навални е бил отровен с невротоксина епибатидин. Констатациите се основават на резултатите от тестове на биоматериалите на Навални, проведени от няколко лаборатории.

