Любопитно:

Виновни или не? Руският съд се произнесе за действията на медиците при смъртта на Навални

24 февруари 2026, 18:05 часа 210 прочитания 0 коментара
Виновни или не? Руският съд се произнесе за действията на медиците при смъртта на Навални

Съдът не откри „недостатъци в грижите, предоставяни“ на руския опозиционер Алексей Навални в наказателната колония, довели до смъртта на политика, и отхвърли иска на майка му срещу Федералната служба за изпълнение на наказанията (ФСИН). Припомняме, че Навални почина на 16 февруари 2024 г., като по последни данни смъртта му е била причинена от смъртоносен токсин, извлечен от жаба дърволаз в Южна Америка.

Русия отрече да е отровила Навални

Отказът

Първият касационен съд от обща юрисдикция отказа на майката Людмила Навална удовлетворяване на иска към Федералната служба за изпълнение на наказанията. "Ищцата е помолила да бъдат признати за незаконни действията (или бездействията) на сътрудниците на медицинското звено, изразени в непредоставянето или предоставянето на необходимата медицинска помощ на Навални А.А., което е довело до смъртта му, както и да бъде присъдено обезщетение за морални вреди на Л.И. Навалная от Руската федерация, представлявана от Федералната служба за изпълнение на наказателните искове.

Още: Предлагат улицата до руското посолство да носи името на Алексей Навални

"В хода на разглеждането на делото съдът на първа инстанция не установява пропуски в оказаната медицинска помощ на Навални А.А., които да са довели до неговата смърт....Искът е отхвърлен заради липсата на причинно-следствена връзка между действията (или бездействията) на ответниците и настъпилите последици под формата на смъртта на сина на ищцата", се казва още в становището, съобщи телеграм-каналът ASTRA.

Русия с официална нота за Навални: Надпревара кой ще измисли по-оригинално оправдание за отравянето

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Съдът цитира материали по делото, които „потвърждават навременността и правилната организация на медицинските грижи, предоставени на А.А. Навални, докато излежава присъдата си в наказателна колония."

Епибатидин

На 14 февруари правителствата на Обединеното кралство, Швеция, Франция, Германия и Нидерландия обявиха в съвместен доклад, че руският политик Алексей Навални е бил отровен с невротоксина епибатидин. Констатациите се основават на резултатите от тестове на биоматериалите на Навални, проведени от няколко лаборатории.

200 пъти по-потентна от морфина: Как действа отровата, с която Русия уби Алексей Навални

Снимки: Getty images

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Отравяне Русия Алексей Навални война Украйна епибатидин
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес