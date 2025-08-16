САЩ са объркани, Европа е притеснена, а Москва е радостна: Журналист за срещата Тръмп-Путин

Наистина потресаващо е положението тук след срещата на между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и руският диктатор Владимир Путин. Има едно объркване в Съединените щати, определено притеснение в Европа и голяма радост в Москва. Това заяви пред БНТ кореспондентът на на националната телевизия Симеон Гаспаров след срещата на двамата лидери в Аляска. Още: Срещата в Аляска: Путин не обяви примирие в Украйна, Тръмп си тръгва без сделка (ВИДЕО)

И червеният килим не помогна за сделка с Путин

Според него най-добре тук може би описаха срещата колегите журналисти от “New York Post”, които пуснаха заглавие “Нет deal” - “нет” на руски и “deal” като сделка, така и не се получи. Другите медии повторят, че дори червеният килим не помогна на Тръмп да постигне това, което се очакваше. А пък други медии даже се пошегуваха - малко черен хумор, тъй като Путин каза: “Здравей, съседе, ние знаем колко все пак са близки Съединените щати и Русия”, а медиите казаха, че не е много хубаво съседът ти да е Путин и да питат Украйна за това, коментира Гаспаров.

Още: "Като на куклен театър по телевизията": Резултатът от срещата в Аляска

Симеон Гаспаров открои няколко извода от срещата в Аляска. “Няколко пъти други медии казаха това, че ако не си ядро на сила и не си поканен на масата, значи си в менюто. За съжаление, това се случва и в момента с Украйна. Не бих казал, че няма оптимизъм, защото Европа се събужда, Украйна продължава да отстоява своите позиции, вече трета година продължава тази война, пък виждаме, че само 20%, са завзети от страна на Русия, съпротивата, продължава. Украйна има пълната подкрепа на Европа. Въпросът е, че Тръмп не може да постигне това, което се очакваше от него, но, има някаква надежда да продължи”, каза още журналистът.

Срещата между Тръмп и Путин бе коментирана пред БНТ и от бившия посланик на България в САЩ - Елена Поптодорова. Очаквано няма пробив по спирането на войната в Украйна, посочи тя и обърна повече внимание върху протокола по време на срещата.

Още: Какво искаше Тръмп и какво стана от срещата с Путин?

„По време на работа си в САЩ посрещнах двама български президенти, трима министър - председатели повече от веднъж. Разбира се, специалните полети винаги кацат на военна база. Във Вашингтон това е базата „Андрюс“. Няма случай, сравнявам и с други посещения на други държави, когато президентът на държавата отива да посрещне лично госта. Това е крещящо изключение от обичайната практика“, коментира Елена Поптодорва. Тя изтъкна, че влизането в обща кола също е безпрецедентно и добави, че в нея проведен разговор в продължение на 7-8 минути, за който няма ясното какво се е говорило.

"Кратката пресконференция – думата първо имаше президентът Путин – тотално обратна е практиката. Винаги домакинът говори пръв. Да оставим настрана, че все пак виновникът за кланетата в Буча, за тези кадри, които постоянно виждаме на разбити болници, училища, цивилни жертви и от руска, и от украинска страна, същият този човек получи, това което наричаме третиране с червения килим. Това буди много сериозно недоумение. Оставям настрана езика на тялото – нежност, с която президентът Тръмп посрещна своя гост", добави Поптодорова.

Още: Поражение или успех от срещата Тръмп-Путин: Отзвук и анализ от Италия

Тя посочи, че в изказванията си Тръмп и Путин изтъкват успех. По думите ѝ всички са искали да се постигне договорка за примирие. Очевидно това е оттласнато за друго време. Според нея много са съвпадали двете изложения на двамата президенти.

„Тръмп вече прехвърли цялата отговорност върху Украйна за постигане на договореност и върху нас – Европейският съюз. той ни посъветва да сме по-ангажирани".

Според нея личи на кадрите, че Тръмп не е щастлив след срещата и отчете, че планираният обяд между двамата президенти не се е състоял.

Още: BBC: Мъглата около бъдещето на Украйна остава след срещата в Аляска